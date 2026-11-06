美股股災震散亞洲市！　韓股暴瀉8%觸熔斷　恒指低開近400點

由於市場日益擔憂民主黨將尋求對人工智能(AI)行業實施更嚴格監管，晶片股在美國中期選舉後的拋售潮加劇，隔夜美股曝瀉下，亞洲股市早盤重挫，韓股一度暴瀉8%觸熔斷。



韓股一度觸熔斷

韓國Kospi指數開市不久即重挫8%後暫停交易20分鐘，該基準股指跌破5,000點大關，三星電子和SK海力士股價均暴跌超過10%！Kospi已較6月創下的歷史高點暴跌46%。

據彭博報道，Zian Investment Management執行長Kim Dojoon表示，最終，我們已經入恐慌性拋售階段。在今天這樣的市場中，大多數市場參與者恐怕都會被迫賣出。

另外，日本東證指數和日經225指數跌幅均在5%以上，日經指數更是邁向技術性熊市。期貨市場走勢顯示，大中華股市也將走低。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士在納斯達克上市首日，圖為其公司標誌。（Reuters）

恒指低開近400點

港股黑期瀉近400點，恒指今早開市跌幅相約，恒指報24404點，挫392點或1.58%，而國指及科指則瀉1.44%及3.11%。

AI相關概念股大寫，聯想﹙992﹚急挫逾9%，而阿里巴巴﹙9988﹚挫3.75%、騰訊﹙0700﹚挫逾2%。

納指市值蒸發2.3萬億美元

據彭博報道，標普500指數隔夜大跌4.4%，創2025年4月關稅風波以來最大單日跌幅。納斯達克100指數跌6.4%，市值蒸發2.3萬億美元。備受關注的費城半導體指數重挫12%，英偉達、高通和Arm Holdings Plc跌幅居前。

其中，英偉達收市急瀉9.3%，為跌幅最大道指成份股，市值單日蒸發4470億美元。

道瓊工業平均指數則下跌2%。必需消費品、公用事業和醫療健保等防禦性板塊

上漲。

2026年6月11日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

憂數據中心行業監管收緊

WTI原油期貨小幅走高，位於每桶91美元附近，但本周迄今累計下跌逾12%，勢創4月以來最大單周跌幅。投資者正在權衡持續了數月的中東戰爭將於何時結束。

報道指出，本周全球金融市場劇烈震盪。投資者最初押注民主黨在中期選舉中大勝將加速結束伊朗戰爭，但隨後相關樂觀情緒被對數據中心行業監管收緊的擔憂所掩蓋。費城半導體指數本周暴跌近16%，邁向去年4月以來最糟糕單周表現。

其中，Gina Hinojosa當選德州州長被視為數據中心開發商面臨的最壞情形。彭博報道指，在Greg Abbott任內，這些企業已經面臨項目審批暫停的問題。Hinojosa在競選期間曾多次呼籲立即暫停數據中心開發。

彭博美元即期指數和基準10年期美債殖利率變動不大。G-10貨幣兌美元普漲，澳元表現最佳。