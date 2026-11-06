蘋果據報籌資75億美元 　一年多來首次發債｜美股

據彭博報道，蘋果公司擬通過高評級債券發行籌資75億美元，儘管更廣泛的金融市場出現拋售，這筆交易仍獲得強勁需求，一些投資者希望暫時避開大量湧现的AI相關債券發行。



2026年6月22日，中國北京，人們在中國國際供應鏈博覽會（CISCE）上，走過展示蘋果供應商的展位。（Reuters）

據知情人士透露，投資者對這筆交易的認購訂單約為310億美元，是發行規模的四倍多。

周四這筆債券發行緊隨過去幾天美國市場約500億美元的大型科技公司發債潮。與此同時，投資者正在評估民主黨橫掃美國中期選舉將如何影響AI數據中心，這引發股市大跌，並推高了信用風險指標。

此次發債所得將用於一般企業用途，包括股票回購計畫。

微軟近期發行的相近期限債券溢價為65個基點。（Getty）

蘋果擬發行的2036年到期債券是此次七部分交易中期限最長的一檔，其較美國國債的殖利率溢價收窄25個基點，至僅55個基點。相比之下，微軟近期發行的相近期限債券溢價為65個基點，MetaPlatforms為160個基點，甲骨文為310個基點。由於投資者越來越懷疑AI支出熱潮能否帶來回報，這些交易必須提供更高殖利率作為額外補償。

彭博行業研究分析師Robert Schiffman表示，「蘋果重返債券市場似乎更多是把握市場時機，而非出於融資需求，所籌資金可用於股票回購和派息。」他表示，對蘋果而言，「股東回報在資本配置中的優先級仍高於超大規模雲服務商同行所面臨的巨額AI基礎設施支出。」

蘋果獲標普AA+評級。公司上一次發債是在2025年5月，當時融資45億美元。知情人士表示，美國銀行、德意志銀行、高盛集團和摩根大通負責安排此次交易。相關銀行和蘋果要麼拒絕置評，要麼未回應置評請求。