舞動人生 ︳重新出發主動接手「孤兒單」 用服務重建客戶信任

從酒店管理到全職照顧家庭，再在人生下半場投身理財顧問行業，Sun Life永明CorpAgency團隊的岑玲珠（Julie）從不讓年齡限制自己的步伐。加入Sun Life永明後，她以好學、堅毅和待人真誠的態度累積專業實力，同時熱愛舞蹈和歌唱。對她而言，工作不只是事業，也是充實人生、持續成長，以及以自身經驗幫助客戶的重要舞台。



重新出發 走進人生新階段

Julie年輕時從事酒店管理，婚後將生活重心轉向家庭，專心照顧丈夫和子女。當子女逐漸長大，在當了近20年全職家庭主婦後，她決定再次投身社會，重新規劃自己的人生。1998年，在朋友介紹下，她開始接觸保險行業。儘管丈夫和身邊的人最初並不看好，她仍選擇以行動證明自己的能力。

「起初找客戶確實不容易，也試過客戶失約。不過，我不怕被拒絕，更不會勉強客戶。每一次經歷，都是讓自己繼續進步的機會。」

入行初期，尋找客戶並不容易。她曾在街上等候客戶兩個小時，最後仍未能見面；亦遇過客戶赴約時談笑甚歡，後來卻沒有進一步了解方案。面對一次次的落空，她沒有因此放棄，也不會向客戶施加壓力，而是將每次經歷視為學習和累積的過程。

對性格外向、總是「坐不定」的Julie而言，有工作的日子讓生活更充實。即使在人生下半場才重新起步，她依然全情投入，平日回公司處理工作，周末亦會按客戶需要安排見面，以持續行動走出自己的事業道路。

突破自我 從舞蹈延續學習熱情

Julie不但具進取心，也一直保持好學。為了提升專業能力，她主動參與課堂和講座，深入了解公司產品，亦從導師和分享嘉賓的經驗中，學習理解客戶接受或拒絕建議的原因，逐步建立一套適合自己的溝通和服務方式。

這種「既然選擇去做，就要用心做好」的態度，同樣體現在她的興趣上。2006年，她在朋友邀請下開始接觸舞蹈。音樂響起的一刻，她可以暫時放下工作和生活壓力，全心投入舞步。其後，她主動聘請老師進行一對一訓練，持續學習三年，亦參加不同賽事，並考取評審資格。現在，她不時獲邀擔任比賽評審，讓興趣發展成另一項個人成就。

除了跳舞，Julie亦熱愛唱歌，每星期跟隨老師上課，並與朋友參與不同演出活動。她相信，人生的精彩來自持續探索。將時間和心力投放在學習之上，不但讓她累積新技能，也令生活保持活力。

「人生不知道有多長，所以更要珍惜當下，及時行樂做自己喜歡的事，也不斷學習新事物。」

成「孤兒單救星」 延續保障守護客戶需要

在Sun Life永明多年，Julie逐步建立了自己的一套待客之道。她自問沒有特別的銷售技巧，卻憑着耐心、親和力和對客戶需要的重視，獲上司稱為「孤兒單救星」。因為每當團隊有理財顧問離職，原有客戶的保單需要由其他同事接手時，Julie都願意主動承擔。她明白，客戶在失去原有聯絡人後，最需要的是有人持續關心其保障狀況，耐心回應疑問，並讓他們知道自己的需要仍然受到重視。

「我知道跟進這類保單不會增加收入，但我沒有想太多，只希望將心比己，先了解客戶的情況，再看看有甚麼方案真正適合他們。我不會急於推銷，也不會給客戶壓力；只要建議切合需要，信任自然會慢慢建立。」

這份以客戶為先的態度，讓不少客戶重新感到安心。Julie不只跟進現有保單，也會從人生階段和實際需要出發，協助客戶檢視整體保障。當客戶感受到她的用心和專業，便更願意與她分享需要，從而建立長久的服務關係。Julie的耐性，亦體現於其他團隊成員主動請教她就一些特別案件分享意見或經驗，增強了團隊協作共贏的氣氛。

持續締造價值 以經驗陪伴下一代

Julie已有三位孫兒，但她從未把年齡視為停下來的理由。加入Sun Life永明多年，她珍惜公司提供的培訓機會和獎勵計劃，讓理財顧問可以持續提升專業能力，並朝着不同目標前進。即使曾有其他發展機會，她仍選擇留下，延續自己認同的事業方向。

過去，她曾帶領團隊，並多次獲得經理獎項。現在，她更享受運用累積多年經驗服務客戶，協助他們作出更合適的理財決定，為生活建立更穩妥的基礎。對Julie而言，能將所學和經驗傳承給下一代，並見證客戶一步步走向理想生活，正是這份工作的價值。

「Sun Life永明非常支持理財顧問發展， 會為我們提供持續培訓和不同鼓勵，讓我們可以一步步實現目標。我希望做一名快樂的理財顧問，繼續用自己的經驗幫助客戶和下一代。」

對於未來，她依然充滿動力：回到公司，就像回到熟悉的家；服務客戶，亦讓她持續感受到自己的價值。她希望繼續挑戰自己，以行動證明在人生任何階段都可以保持熱情、追求進步，並活出屬於自己的精彩。

年齡從來不是界限； 持續學習，讓人生保持活力； 用心服務，讓經驗成為陪伴客戶前行的力量。 Julie

（資料及相片由客戶提供）