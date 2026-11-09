美麗人生 ︳從斜槓歷練到專業理財 多元經驗成就事業

從模特兒、化妝師、美容師到繪畫導師，來自Sun Life永明CorpAgency團隊的歐陽詠珊（Dorisa）的職涯從不局限於單一跑道。多元的工作經驗，不但培養了她敏銳的觀察力和溝通能力，也讓她更懂得從不同角度理解他人的需要。加入Sun Life永明後，她將這些跨業界歷練融入理財顧問工作，以專業知識和真誠溝通，為客戶規劃切合人生不同階段的保障及理財方案。



跨業界歷練沉澱多元實力 以共鳴連結客戶

Dorisa過去曾從事多個行業，包括模特兒、化妝師、美容師及繪畫導師。早在「斜槓族」(Slasher) 一詞流行之前，她已積極探索不同領域。她表示，自己一直樂於學習和鑽研新事物，每當遇到合適的機會，都願意主動嘗試，從經驗中拓闊眼界。

2011年，Dorisa在一次拍攝工作中接觸到保險業。當時，一位兼職從事保險工作的製作人員邀請她了解行業，而她亦希望學習閱讀保單條款保障自己，於是抱着求知和探索的心態踏出第一步。

多元的工作經驗，讓Dorisa逐步培養出靈活應變、快速學習和理解不同需要的能力。這份勇於嘗試、持續學習和適應轉變的特質，亦成為她投身理財顧問工作的重要優勢。

全憑關心客戶所需 彰顯保障價值

投身行業初期，Dorisa仍同時兼顧其他工作，不少人以為Dorisa憑外表容易獲得客戶青睞，但她的客戶關係其實建基於長期相處、共同經歷和真誠交流，當中不少更是過往的工作夥伴及女性客戶。「我不會在初次見面時急於談論產品，而是先從養生、保健、運動和飲食等生活話題了解對方。」過往的美容工作經驗，讓她懂得先聆聽和掌握需要，再根據客戶的人生階段，提出合適的保障及理財建議。

這些真誠的生活交流拉近了她與客戶的距離，也讓她逐步建立信任和口碑。隨着客戶關係不斷深化，她逐步累積了對保障規劃和客戶服務的認識，對理財顧問工作的投入和承擔愈見堅定。經驗的累積，讓她漸漸體會到理財顧問工作的專業價值，也確立了長遠發展的方向，最終將工作重心全面轉移至保險及理財策劃。

好友的人生經歷 讓她堅持以保障為先

一位好友面對重大疾病的經歷，成為了Dorisa事業上的重要轉捩點。她憶述，好友一直以積極態度面對治療和生活，這段同行經歷讓她深受觸動，也令她重新思考理財顧問能夠為客戶帶來的實際價值。

「慶幸她一早已經有買保險，減輕了醫療開支；所以自此之後我都堅持保障客戶為先，他們的保障是最重要的。」這段經歷令Dorisa確立「保障為先」的服務原則。她認為，理財建議不應只着眼於短期目標，而應先照顧客戶最基本和長遠的需要，為他們建立更穩妥的保障基礎。

隨着專業能力和客戶信任持續累積，Dorisa逐步由兼顧多項工作，轉為全情投入保險及理財策劃事業。其後，她更在數年間建立自己的團隊，並曾獲頒「年度最佳經理獎」，肯定她在業務發展和團隊領導方面的努力。

以身作則 親力親為帶領團隊

過往的模特兒工作經驗，讓Dorisa更深信實際行動比言語更有說服力。她表示，工作期間接觸過不同背景和行業的人士，令她明白真正能夠贏得信任的，往往不是華麗的外表或說話，而是踏實的表現和持續的付出。

「我相信行動比說話更有說服力。當團隊成員看到你的投入和成果，自然會建立信任，亦會更願意與你並肩向前。」因此，在帶領團隊時，她特別重視以身作則。除了訂立清晰目標外，她亦會親身示範如何與客戶建立關係、處理個案及提供專業服務，每當遇到具參考價值的客戶案例，Dorisa都會及時與團隊分享，讓新加入的成員能從實例中學習。這種親力親為的態度，正是她帶領團隊協作共贏的方式。

因為同頻 所以同行

Dorisa一直提醒自己和團隊，不應只着眼於短期成果，而要對客戶的長遠需要負責。對她而言，「保障為先」並非一句口號，而是每一項建議和每一次規劃背後的原則。她鼓勵團隊深入理解客戶的實際需要，提出自己認同、客戶亦真正需要的方案，以專業判斷和誠意守護每一份信任。

Dorisa認為，當理財顧問真正從客戶角度出發，用心做好保障規劃，信任便會逐步建立。她相信，穩健的事業發展源於專業、誠意和對服務原則的堅持。加入Sun Life永明後，她不但在事業上找到清晰方向，更希望與秉持相同信念的團隊同行，為客戶帶來長遠價值。「外在條件或許能讓人留下第一印象，但真正建立長久信任的，始終是專業能力、服務態度，以及對客戶需要的真誠關注。」