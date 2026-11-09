自主人生︳從人生轉折重新定義　在事業、家庭與熱愛間活出自主

從投資銀行分析師到理財顧問，來自Sun Life永明TodayPlus Prime團隊的林卓穎（Sharon Lam）的轉變，不只是一次職涯選擇，更是她重新思考人生優先次序的結果。第二次產子期間的突發狀況，令她深切體會時間、健康與陪伴的珍貴，也促使她離開工作了十一年的投資銀行，尋找一個能兼顧事業發展、家庭責任和個人興趣的新方向。



加入Sun Life永明後，Sharon將過往累積的財富管理經驗、國際視野及高端客戶服務能力帶到理財顧問工作。面對轉型初期的起伏，她以堅持和行動建立屬於自己的節奏，並期望將這份自主選擇的力量延伸至團隊，讓每位成員都能以適合自己的步伐，實現理想生活。

「成為媽媽後，仍然可以繼續追夢，並以自己的選擇為孩子樹立榜樣。」

人生轉折重新定義成功 為家庭與理想作出選擇

Sharon大學主修英文，並副修泰文。畢業後，她由實習生做起，在投資銀行一邊工作、一邊進修，並考取專業資格，逐步由投行助理晉身成為投行分析師。這段歷練不但為她建立穩固的財富管理基礎，也培養了她在高壓環境下迅速學習和解決問題的能力。她也在工作期間認識現時的丈夫，婚後育有兩名子女，展開人生另一個重要階段。

「當時的工作模式較為嚴謹，即使是為客戶挑選禮物等細節，也需要逐一請示，令我較難以自己的方式處理工作，亦未能充分發揮其他方面的能力。」

成為母親後，Sharon逐漸發現，自己對工作與生活的期望已經改變，而真正促使她離開的關鍵，是她在第二次生產時所經歷的瀕死經驗。當時，她曾突然感到呼吸困難及身體不適。當刻對生命無常的深刻感受，令她重新審視人生真正重視的事情。她希望在維持專業表現的同時，更自主地安排時間，參與孩子的成長，不再因處理家庭需要而感到為難。

「那次經歷讓我明白，人生不應只有工作。我希望繼續發展事業，也能陪伴孩子成長，活出真正屬於自己的生活。」

產假後重返工作崗位，高壓的工作模式又再次重壓在她的身上，她更確定自己希望開展一條既能延續專業所長，又能為家庭和個人理想保留空間的道路。經過審慎考慮，她最終離開工作了十一年的投資銀行，主動為人生展開新一頁。

做足功課選擇新跑道 以專業經驗延續客戶價值

轉職之初，Sharon也考慮過重返銀行業，「丈夫最初其實並不支持我的決定。他認為保險業需要主動拓展客戶，社會大眾對行業亦存在不少既定印象，因此擔心這會是一個與過往職業發展方向不同的選擇。」Sharon坦言自己初時亦有類似顧慮，但經歷疫情及家庭角色的轉變後，她明白與其過分在意別人的看法，不如把專注力放回自己身上；而理想事業也不應只由公司規模或職銜定義，更重要的是能否掌握工作節奏、持續創造價值，並兼顧自己重視的生活。理財顧問工作的自主性和發展空間，正好回應她對下一階段事業的期望。

「我認為Sun Life永明的產品能回應不同需要，加上品牌深厚的加拿大背景，令我更有信心，因此決定加入。」Sharon憑著過往服務高端客戶及提供資產管理方案的經驗，讓她有機會接觸不同公司的產品和市場定位。她從品牌背景、產品方案、客戶需要及前線支援等方面仔細比較，最終選擇加入Sun Life永明，將熟悉的財富管理知識延伸至保障及長遠理財規劃。

「我重視的是能否以專業幫助客戶，同時掌握自己的時間和發展方向。只要目標清晰，便不需要由別人的眼光定義自己的選擇。」

走過業績起伏鍛鍊韌力 拓展跨地域客戶網絡

雖然Sharon過往累積的財富管理知識仍可在新工作中發揮，但由投資銀行轉為理財顧問，業務模式和工作方式截然不同。最大的挑戰，是由過往服務既有客戶，轉為主動建立人脈、開拓新客源，以及從零開始經營個人事業。

入行首季，她取得理想成績；到了第二季，業務卻突然放緩，即使不少洽談進展順利，最終仍未能落實。這段高低起伏一度令她感到壓力，卻也讓她在入行初期便明白，事業發展不會永遠按預期前進，真正重要的是保持穩定心態，持續耕耘。到第三季，業務逐漸回穩，她亦在過程中鍛鍊出更強的韌力。

大學畢業後，Sharon曾在曼谷工作一年，她與泰國的連繫，也成為她發展事業的一項獨特優勢，並於投資銀行專注服務泰國市場客戶。轉職後，她繼續經營這個熟悉的市場，並發現理財顧問工作讓她能接觸不同背景和人生階段的客戶，將過往服務高端客戶的經驗，轉化為更廣泛而具個人化的保障及理財建議。

「做生意就像種花，即使播下種子後遇上連場大雨，只要持續照顧，總會等到陽光再次出現。」

讓工作融入熱愛與生活 以共同興趣建立真誠連結

高爾夫球是Sharon自小喜歡的運動，「我和弟弟以前一起打港隊，但在投資銀行工作後，每年只有時間打一至兩次，其實我一直很想再打比賽。」轉職後，她可以更靈活地安排時間，重新參與公開賽事，也能因應客戶的興趣，以一場球賽或一天的相處深入了解對方。這種交流不只拉近彼此距離，也讓她更自然地掌握客戶的生活方式、家庭需要和人生目標。她相信，理財規劃建基於理解與信任，而共同興趣正是一個真誠連結的起點。當工作方式能與個人熱愛結合，她反而更願意投入時間和心力，為客戶提供貼近實際需要的服務。

轉職後的生活依然忙碌，但這份忙碌源於自主選擇。她可以重新踏上高爾夫球場，也能參與孩子學校的家長義工活動，在事業、家庭與興趣之間建立屬於自己的節奏。對她來說，這並非追求表面的平衡，而是有能力按照重視的事情分配時間。

「我仍然很忙，但正在做自己喜歡的事，也能參與孩子的重要時刻。現在終於有機會參加一下公開的高爾夫球盃賽，希望為家裏增添幾個獎盃吧！」

建立精英團隊 讓每個人以自己的步伐實現夢想

在逐步建立個人事業的同時，Sharon亦將目標放得更遠，希望建立一支重視專業、互相支持及勇於追求理想的精英團隊。她認為，理財顧問事業的吸引力，在於每個人都能主動創造自己的發展道路，而團隊領袖的責任，就是營造正面氛圍，提供合適支援，讓成員找到適合自己的方向。

她不以單一業績指標定義成功，也不要求每位成員以相同速度前進。對她而言，有人希望突破專業成就，有人重視收入自主，也有人期望擁有更多時間陪伴家人。只要目標清晰，並願意一步一步付諸行動，每一種理想生活都值得被支持。

Sharon希望以自己的轉型經歷，讓更多人看見事業與家庭不必互相犧牲。成為母親後，她沒有放下對專業成長的追求，反而更清楚自己為何出發。如今，她期望與抱持相同信念的夥伴同行，將個人的自主選擇，凝聚成團隊共同成長的力量。

「我希望團隊中的每個人，都可以按自己的步伐前進，在時間、事業和生活上，逐步實現真正重視的目標。」