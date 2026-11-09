人生自選台 ︳從演藝舞台走進理財專業　每段歷練成就下一個角色

從演員、創業者到專業理財顧問，來自Sun Life永明LV Loyal團隊的謝韋立（Kyle）的人生走過不同舞台。過去在電視台工作的七年間，他參演超過50部劇集，為演藝夢想全力以赴；其後轉戰商界，創辦顧問公司並參與企業上市項目，進一步培養了嚴謹的分析能力和營商思維。



加入Sun Life永明後，Kyle將過往累積的演藝、金融及創業經驗融入理財顧問工作，更與擁有50年保險業經驗的父親Paulman並肩合作。入行首年，他已達成COT，翌年再達成TOT，並連續兩年成為Sun Life永明年度退休金傑出營業大獎冠軍。

由幕前演繹別人的故事，到今天協助客戶規劃自己的人生，Kyle認為，不論身處哪一個舞台，專業態度始終如一。

「其實同做幕前一樣，都係要努力做好個角色。」

堅持追夢從低做起 在選擇中認清人生方向

Kyle在本地國際學校就讀，其後畢業於加拿大多倫多大學，主修經濟及歷史。擁有良好教育背景和操流利英語的他，畢業後沒有選擇加入大型企業，而是跟隨自己少年時期萌生的演藝夢想，報讀藝員訓練班，從基礎開始學習。

「其實16歲那年已經想入行，但應承了父母要先完成學業。當時亦有人提議我參加《香港先生》，說可以較快讓人認識，但我始終希望先接受正式演技訓練，所以最後選擇入讀訓練班學演戲。」

讀畢訓練班，Kyle經過四年磨練，終於在劇集《On Call 36小時》中獲得重要演出機會。他飾演自小與嫲嫲相依為命、最終成為醫生的「迪迪仔」，演出得到觀眾和媒體肯定，亦成為其演藝生涯的重要作品。

然而，隨着事業逐步發展，他開始重新思考自己真正追求的工作模式和人生方向。Kyle坦言，演員需要面對不少臨場變化和不確定性，而自己更擅長事前規劃、充分準備，以及主動掌握工作進度。這份自我認識，讓他明白人生的選擇未必只有一條既定道路，也推動他勇敢走出熟悉的舞台，探索更多可能。

從演藝走進商界 跨界歷練累積專業底蘊

2014年，Kyle離開電視台，轉戰金融及商業領域，並創辦自己的顧問公司。其後五年間，他曾協助多家公司籌備上市，從企業營運、項目規劃到客戶溝通均親自參與，逐步建立對商業分析、風險管理和長遠規劃的深入理解。

疫情期間，市場和營商環境出現重大轉變，讓他再次停下來思考未來。他把握這段時間持續進修，先後考取證券及保險相關牌照，為下一個人生階段作好準備。

父親Paulman從事理財策劃行業多年，早在Kyle大學畢業時已邀請他加入自己團隊。惟當時的Kyle對理財顧問工作的了解有限，未有認真考慮。直至Paulman加入Sun Life永明，並再次邀請他攜手發展，Kyle才開始認真地從更全面的角度認識行業的專業價值。

選擇加入Sun Life永明並非單純轉換工作，而是他綜合個人長處、過往經驗和長遠方向後所作出的主動選擇。多年來在演藝和商界累積的溝通能力、應變能力及嚴謹思維，亦成為他投身理財專業的重要基礎。

以保障與退休規劃為起點 發揮理財顧問專業價值

加入理財策劃行業後，Kyle逐漸體會到，理財顧問的工作不只是介紹產品，更重要的是深入了解客戶需要，協助他們為生活保障、退休安排和長遠財務目標做好規劃。擁有50年經驗的父親，一直認同Sun Life永明在產品、強積金及基金方面的發展潛力。

「入行多年，一直知道Sun Life永明有很好的產品，而MPF及基金的表現也極為理想，只要配合專業的理財意見，理財顧問的發展潛力是非常大的。多年來都訓練過不少新人，為何不訓練一下自己的兒子呢？」Kyle爸爸Paulman說。

在父親的經驗和人際網絡支持下，Kyle有機會走進保良局，兩年間舉辦超過100場有關強積金及財富管理的講座，並處理接近2,000宗客戶個案。面對不同背景和人生階段的客戶，他逐步累積實戰經驗，也更深刻理解清晰溝通、適切建議和持續跟進的重要性。

Kyle認為，品牌和產品優勢固然重要，但真正讓客戶感受到價值的，是背後持續而可靠的服務。因此，其團隊亦安排專人透過WhatsApp回應客戶查詢。即使部分服務未必帶來直接業務成果，他仍珍惜每一次與客戶溝通的機會，希望以專業和關心回應實際需要。

融合兩代所長 以實力延續專業傳承

Kyle剛加入行業時，團隊連同父親只有三人。面對龐大的客戶群和大量個案，他明白單靠個人力量難以全面兼顧，因此主動與其他區域的團隊同事合作，整合不同專長和資源，讓每個客戶需要都能得到適時跟進。

過往的演藝工作經驗，讓Kyle早已體會團隊合作的重要性。一部作品能夠順利完成，有賴台前幕後不同崗位各司其職；同樣地，理財顧問亦需要與團隊互相補位，共同為客戶提供完善服務。

「在電視台工作已經學懂團隊合作的重要性，台前幕後每個崗位各司其職，才可以製作出優質作品。我自己亦十分重視團隊合作，這種團隊精神在理財顧問工作一樣發揮得到。」

對Kyle而言，協作並不只是分配工作，而是願意彼此分享經驗、發揮所長，並以客戶需要作為共同目標。這份跨團隊合作的精神，不但讓他順利處理不同個案，也逐步建立更具效率和服務能力的團隊基礎。

加入父親的團隊並非單向承接既有成果，而是以合作夥伴的角色，將兩代人的經驗和專長結合。Kyle希望運用過去參與企業上市及營運顧問工作的經驗，為團隊帶來更嚴謹的規劃和商業思維，同時傳承父親多年來累積的專業判斷、客戶關係和服務智慧。

「對我而言，同爸爸一齊工作是傳承、也是合作。我一開始已經講明，希望以合夥人形式跟他合作，亦希望將自己過往的商業經驗帶入團隊。爸爸有50年的行業智慧，而我亦有自己於商界累積的經驗，大家可以互相補足。」

Kyle坦言，達成COT、TOT及獲得業務獎項，固然是事業上的重要里程碑，但對他而言，更大的肯定是沒有辜負父親的信任，兩代人至今仍能坦誠交流、並肩向前。

人生未必只有一個劇本，重要的是在不同階段認識自己，並勇於作出選擇。由演藝舞台走進理財專業，Kyle將每一段經歷轉化為成長的養分。今天，他不只為客戶規劃未來，也正以自己的方式，延續一份跨越兩代的專業、信任與承諾。

機會，可以由別人給予；道路，始終要靠自己走下去。融合兩代智慧，以專業延續每一份信任。 Kyle

問及Kyle當年決定投身演藝圈時，父親Paulman有沒有反對，他笑言：「他自己當年都是藝員訓練班出身，還經常好自豪的說自己跟呂良偉是同期同學呢！」

（資料及相片由客戶提供）