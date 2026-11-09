重啟人生｜罕見病輸在起跑線　靠拼勁逆轉人生

前乒乓球港運會屯門區代表隊成員來自Sun Life永明LV Loyal團隊的馮曉澄(Terence)，因為罕見病逐漸失去書寫和說話能力；從日夜兼職、努力維持生計，到完成高風險手術後重新站上人生跑道，她的人生曾多次被迫停步，卻從未選擇放棄。加入Sun Life永明後，她將親身經歷轉化為服務客戶的動力，以真誠、熱誠和專業判斷，為客戶規劃切合需要的保障。對Terence而言，理財顧問不只是一份工作，更是一份在客戶最需要時提供支援與保障的責任。



面對罕見病考驗 以堅持重啟人生

Terence出生於基層家庭，自小由嫲嫲照顧。她原本活潑好動，更曾是乒乓球地區代表隊成員。10歲那年，她發現右手開始不受控制，書寫速度大幅減慢。經多次檢查後，她最終確診患上罕見的「先天性肌肉張力障礙症」。據Terence了解，確診相同病症的人數非常少，其中一位是她的妹妹。

病情主要影響小肌肉活動，令書寫和說話等原本輕而易舉的事情漸漸變得困難，她亦因此離開最喜愛的乒乓球隊。當右手無法寫字，她便練習使用左手；其後連左手也逐漸失去書寫能力，她仍堅持完成會考，並按自己的興趣和能力，入讀IVE體育系，最終順利畢業。

「我也曾經問，為甚麼身邊的人都沒有事，只有我遇上這個情況。最難受的是，我曾經可以像其他人一樣生活，後來很多事情卻逐漸做不到。但我不想讓自己一直停留在沮喪之中，更不想放棄。」

Terence一直希望投身保險業，畢業後隨即考取保險牌照，可惜當時病情已影響說話能力，入行九個月後只能暫別這份喜愛的工作。其後，她曾任院舍服務員及老人院護理員，在不同崗位上維持生計，亦繼續等待重新出發的機會。

2018年，醫生向她提出進行腦深層刺激手術的可能。該手術原本用於柏金遜症患者，過往未曾應用於她所患的遺傳病。即使面對未知風險和家人的憂慮，Terence仍希望為自己爭取改變的可能。她自11歲起長期服藥，藥量由每日２粒逐步增加至40粒，手術成為她重拾生活能力的重要希望。2023年12月，她完成了歷時14小時的手術；並於九個月後重拾正常說話的能力。

不怕起步較慢 以行動追回人生步伐

完成手術後，Terence更珍惜每個工作機會：她修讀混凝土中工牌及水喉牌，希望拓闊工作出路；曾擔任便利店通宵更倉務員，早上收工後再外出送餐，直至下午才回家稍作休息；即使其後找到地盤助理的全職工作，她仍利用晚上時間兼職，努力為生活和未來累積更多基礎。

「這個病令我的起步比別人慢了很多，所以我更想把握時間。我不怕辛苦，只希望靠自己的努力，一步一步追回曾經失去的機會。」

Terence對保險及理財策劃工作的嚮往始終沒有改變。2025年，她加入Sun Life永明，初期同時兼顧地盤工作與理財顧問事業。她憶述，上司Terence Cheung在過程中給予不少支持，即使她日間完成地盤工作，晚上仍願意抽空協助培訓，讓她逐步重拾專業知識和發展信心。這段經歷亦令她更深體會，個人的堅持固然重要，團隊的同行和支持同樣能讓人走得更穩、更遠。

親歷保障缺口 更明白守護的價值

相隔十多年後，Terence終於重新投入自己喜愛的事業。對她而言，加入Sun Life永明不只是一個事業上的新開始，也讓她再次深刻體會保障的意義。由於罕見病的緣故，她自小已難以投保。多年來，她親眼看見身邊有保障與缺乏保障的人，在面對醫療需要時可能承受截然不同的壓力。

加入公司後，她獲得由公司提供的醫療保障。這份保障對她而言別具意義，也讓她更加確信，理財顧問在提出建議時，必須真正理解客戶面對風險時的需要。

「過去我一直以為，自己不可能擁有醫療保障。正因為親身經歷過想獲得保障卻未必有選擇的無奈，我更明白保障不只是紙上的條款，而是在有需要時，讓人多一份選擇和安心。」

以真誠連結客戶 在團隊支持下持續成長

入行時間尚短，Terence明白客戶或會對她的經驗有所顧慮，因此她選擇以真誠和熱誠建立關係。與客戶溝通時，她會坦誠分享自己的經歷，讓對方了解她如何面對疾病、手術和人生轉折，也希望以自身故事傳遞樂觀積極的態度。

「我入行時間不長，或許有人會覺得我的經驗不夠，但我擁有的是真誠和熱誠。與客戶見面時，我也會分享自己的經歷，希望讓他們看見，我如何以積極的態度面對人生。」

正因為曾經「無得揀」，Terence更不會為客戶「隨便揀」，每一份產品，都是從實際需要出發，設想客戶在不同情況下可能面對的風險，確保所作的規劃能在關鍵時刻發揮應有作用。

在專業發展上，她亦珍惜團隊的指導和協作。由重新學習產品知識、掌握客戶需要，到逐步建立自己的服務方式，Terence在同事和上司的支持下持續進步。未來，她希望在三年內晉身管理層，建立一支擁有共同信念、重視真誠服務的團隊，以信心和價值觀服務客戶，協助更多人為未來建立穩健基礎。

我的起步可以比別人慢，但對客戶的承擔不能慢。因為保障，永遠等不起。 Terence

（資料由客戶提供）