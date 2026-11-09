突破人生｜Sarah兩次患癌改變人生態度　以同行力量激發團隊鬥志

「其實我有兩次患癌經驗，六合彩偏偏一次都未中過，哈哈！」談起兩次患癌經歷，來自Sun Life永明APS Inspire團隊的王美華（Sarah） 語氣輕鬆，甚至不忘開玩笑。對她來說，生老病死或許是人生必經的階段，真正讓人措手不及的，是生命的無常。



早於2010年，Sarah首次確診乳癌；相隔13年，她再度確診卵巢癌，其後癌細胞更擴散至淋巴。病患迫使她重新調整生活節奏，卻沒有減退她對工作、團隊和客戶的承擔。相反，兩次抗癌經歷讓她重新思考領導的方式，也讓她更加確信，人生面對考驗時，個人的選擇固然重要，身邊是否有一群願意同行的人，同樣關鍵。

兩度確診癌症 以樂觀面對人生無常

踏入2026年，Sarah剛滿60歲。早在2010年，她首次確診乳癌，幸而發現得早，在接受手術及電療後順利康復。沒想到在2023年1月，她再度確診，這次是病情更為嚴重的卵巢癌。「發現時腫瘤已經有成9cm那麼大，要立刻安排手術，結果10日後已經入手術室，30日後已開始化療，療程足足進行了半年。」

兩次患上癌症，Sarah說來輕描淡寫，即使化療後以「光頭」模樣示人，她也沒有刻意躲避別人的目光，反而更珍惜自己仍然擁有的選擇。

「媽媽已經不在，自己沒什麼負擔；及時發現到這個病又能及時處理，幸好自己從事保險業，工作有彈性，不會突然沒有收入；最重要是一早購買了醫療保障，除了可以選擇適合我的醫生，也可選擇到私家醫院治療；還有一班好同事，個個都叫我放心休假。」

病患讓Sarah體會到，人生的保障不只是金錢上的支援，更是讓人在危難中仍然能有選擇，能夠安心接受治療，也能暫時放下工作，好好照顧自己。

團隊自發補位協作 「同行」才是領導之道

在Sarah患病前，她個人的生意額佔團隊約三分之一。原以為她暫別工作會影響團隊表現，結果在她接受治療的那年，團隊生意額反而錄得30%的增長。

「可能同事覺得我不在也不能讓團隊表現失色；他們沒有特別說甚麼，卻以實際行動作出證明。」

同事的主動補位，並非一朝一夕建立。Sarah回想，第一次患病已經促使她重新思考自己的管理方式。她過去在銀行工作，習慣以較為企業化的方式管理團隊，其後逐漸明白，帶領團隊並不只是訂立目標和要求成果，更重要的是了解每位同事真正想走的方向。

「後來我開始着重了解同事的願景。同事之間不是上司與下屬的關係，而是同行，看怎樣可以幫助他們達成自己的目標。」

當同事找到自己的方向，工作便不再只是滿足上司的要求，而是為了實現自己的目標。2023年4月，團隊成為公司「最高生產力」隊伍。完成化療後，Sarah重返崗位，並於同年完成MDRT目標。

這段共同面對挑戰的經歷，讓Sarah更確信，真正有效的領導，並不是要求所有人跟隨自己的步伐，而是讓團隊每一位成員找到目標，在需要時互相補位、並肩前行。

以親身經歷守護客戶 讓保障成為選擇的底氣

大病過後，Sarah開始調整生活節奏。每天早上先做運動才回公司，每日最多約見兩位客戶，晚上9時前便回家休息，把健康和工作重新放在更平衡的位置。「我性格變得隨和了，同事亦覺得更自在，這是他們親口跟我說的。」

可是，癌症對她的考驗尚未結束。翌年9月，Sarah發現癌細胞擴散至淋巴，這次她選擇接受免疫治療。由於免疫治療的副作用較化療少，亦讓Sarah得以維持相對正常的生活。然而，治療費用也更昂貴。「2023年1月時，手術費加住院費大概用了70萬，幸好 Sun Life永明的醫療保障有預先批核，遞交申請之後一日之內已經審批。」

她續指，手術並非整個療程中最昂貴的部分，後續治療才是更長遠的負擔。「免疫治療一針要$36,500，每兩、三個星期要驗血，檢查肝、腎同白血球指數。連同早期化療，到現在已經花費近二百萬，幸好相關醫療保障為我的治療開支提供了重要支援，讓我可以更安心地接受治療。」

這些親身經歷，也改變了Sarah服務客戶的方式。完成手術後，她主動重新檢視客戶的醫療保障，了解當中是否仍有需要加強的地方。她不再只從產品或賠償金額出發，而是以自己走過的路，協助客戶理解充足保障在人生關鍵時刻所帶來的實際意義。

「我會用自己的親身經驗同客戶分享，醫療開支可以非常龐大，因此應及早了解自身需要，並為人生不同風險做好合適準備。」癌症改變了Sarah的生活節奏，卻沒有減退她從客戶角度出發的服務精神。抗病經歷讓她更明白，保障並非單純是一個賠償數字，而是在面對人生考驗時，讓自己和家人仍然有餘裕作出合適的選擇。

今天，Sarah將自己的經歷轉化為提醒，用生命故事影響身邊的人。她不只協助客戶檢視保障，更希望每一個人都能在風險來臨之前，為自己保留多一份選擇，這正是她希望創造的真正影響力。