大行觀點｜民主黨橫掃美國中期選舉　渣打籲維持投資

民主黨在本周舉行的美國中期選舉中，取得眾議院及參議院的控制權。渣打財富方案首席投資辦公室最新投資報告指出，隨著美國政府不再由共和黨全面掌控，華盛頓再次陷入政治僵局，但該行認為，投資者不應對這些選舉結果反應過度，宜維持投資。



隨著中期選舉塵埃落定，談及民主黨掌控國會的主要影響，渣打認為，財政擴張步伐或會放緩、特朗普仍掌握外交政策主導權，而暫停興建人工智能數據中心的措施或會增加，但針對模型開發的監管改革則較難通過。雖然新聞焦點主要集中在眾議。

股票方面，投資者應繼續將股票配置分散至防守性較強的行業。隨著股市步入周期中段，該行預期股票仍可帶來每年 8%至 10%的正回報，但較周期早段的迅速升勢有所放緩。「從中期選舉後早段的盤前市場反應來看，有幾個主題值得留意。潛在正面影響包括，防守性股票繼續表現良好，而民主黨較為支持的投資主題亦跑贏大市。潔淨能源是明顯受惠板塊，太陽能股更是今日升幅最大的板塊之一。與「可負擔性」相關的投資主題亦表現強勢，包括可能受惠於潛在關稅下調的企業。與醫療補助計劃(Medicaid)相關的股票亦上升，市場預期潛在政策變化或利好醫療保健板塊。」

股票、股市、投資、槓桿、財務管理、理財、美股、港股、A股（Unsplash / @jakub_zerdzicki）

債券方面，近期信貸息差擴闊，令收益仍具吸引力。該行偏好由非超大規模雲端服務商發行、收益率曲線介乎 3 至 7 年期的投資級企業債券。該行仍然預期聯儲局將再加息兩次，美元短期內將維持區間上落。不過，隨著這輪小型加息周期於 2027 年第二季結束，市場開始預期聯儲局將於下半年減息，美元指數或會回落至 98.5。

石油方面，地緣政治風險升溫，或會推動油價短期反彈。不過，隨著供應鏈逐步適應當前形勢，加上國會監督國防開支，紐約期油價格或會逐步回落至該行每桶 80 美元的 12 個月目標水平。