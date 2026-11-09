財經開箱｜京東斥350億南下！ 拆解「攻港狂人」進軍實體零售盤算

一年一度的「雙11」購物節向來是各大電商平台的必爭之地。然而今日香港零售版圖已然重塑，單純價格優惠不再是消費者唯一考量；平台之間角力亦已由線上減價促銷，全面延伸至體驗、物流配送及售後服務的綜合較量。



另一邊廂，隨著港人北上消費成風及跨境網購日益普及，市場不乏聲音憂慮本地零售業會因此流失客源。耐人尋味的是，在外界看淡之際，包括京東在內的內地電商巨頭卻逆市加碼，大舉投資香港實體零售市場。究竟其線上線下協同布局的商業邏輯何在？企業又如何將前期的服務投入，轉化為長遠而穩定的生意？

京東逆市加碼香港實體零售，透過線上線下協同布局，將競爭由價格延伸至體驗、配送及售後服務。

近年大灣區一體化帶動港人北上消費，而内地消牌品牌南下，加上電商衝擊，令本地零售業倍添挑戰。但「遲轉型」的優勢在於香港能充分借鏡外國經驗。經濟學家徐家健受訪時坦言，香港城市高度密集，昔日落街購物極為便利，網購衝擊比歐美等地遲近十年，但直至疫情期間市民開始普遍養成網購習慣。

不過他相信，香港人依然熱衷逛商場，「不少北上消費的朋友都有同感，他們回內地主要也是逛商場、吃飯、去大型超市。」他認為，香港在交通速度與便利度上仍具優勢，只要商場能強化餐飲、娛樂及體驗式消費，不僅能留住本地客，更能吸引內地旅客。

對於內地資金及品牌相繼來港開店，他形容這猶如當年沙士後開放自由行的「反向衝擊」：具資本與經驗的企業來港試行新模式，正好能刺激並加速本地零售業轉型。

累計投入逾350億「三線布局」 連接日常補貨與家電消費

在此市場背景下，京東在港累計投入逾350億元，透過橫跨線上線下的「三線布局」：即超市、家電數碼體驗店，以及網購與物流網絡，全方位建立持續的顧客關係。

首先是切入社區超市「佳宝」。京東於2025年收購「佳宝」，藉由深入民居的門店網絡，滿足街坊購買糧油食材及高頻率家庭補貨的需要。徐家健指，「佳宝」則定位大眾市場，京東正是看中「佳宝」坐擁現成的連鎖店網絡與本地品牌認知度，收購後可將內地的管理技術與龐大貨源直接導入香港，迅速築起接觸普羅大眾的零售網絡。

第二條戰線也是線下，開大型體驗店「京東MALL」。灣仔首店佔地約三萬平方呎，主打家電、浴室電器及數碼產品。徐家健認為，香港家電市場由多個傳統連鎖品牌深耕多年，相信京東MALL並非單純銷售同款產品去「鬥平內捲」，而是希望引入更多的自家品牌，以豐富種類與高性價比為港人提供新選擇。

第三則是網購平台及物流網絡，將訂購、庫存與配送緊密扣連。三者整合的核心，在於按食品及家電的不同倉儲與配送要求配置資源，再透過統一的採購、會員及訂單系統，逐步發揮業務間的協同效應。

京東以佳宝、京東Ｍall及網購與物流網絡「三線布局」，連接日常補貨與家電數碼消費，拓展在港零售業務。

垂直整合降交易成本 AI算力應記一功

要令這套流程高效運轉，背後仰賴精準的商品、價格、庫存及訂單數據，電商強大的AI運算能力在當中應記一功。京東的AI應用涵蓋智能購物助手、包裹量預測及配送路線規劃：自動處理常規查詢，能釋放前線人手以專注跟進安裝要求與產品配搭等複雜需求；數據整合則有助精準調配補貨與物流資源。

翻查資料，京東憑藉自營採購、庫存管理及物流協調，既爭取了價格空間，亦強化了履約能力。以物流為例，京東物流實現了最快4小時送達、派送至晚上10點且全年無休，甚至涵蓋生鮮食品配送。對企業而言，優質服務固然伴隨人手、安裝及退換貨成本，但透過提升配送效率、減少失誤並帶動重複消費，長遠能逐步改善每張訂單的邊際效益。

京東透過AI應用及商品、庫存與訂單數據整合，調配補貨與物流資源，提升配送效率及服務能力。

推「121計劃」長線投資 由業務擴張走向經營回報

累計逾350億元的投入似乎只是序幕。京東早前公布香港「121計劃」，目標在未來三年與1,000個本地及國際品牌合作，將線下門店擴展至逾200間，並規劃開設6至8間大型體驗店，該公司預計創造超過一萬個就業機會。

徐家健認為，京東在內地不同層級城市累積了深厚的開店經驗，極為看重香港市場；若能在此站穩陣腳，將成為其向國際展示實力及日後「出海」的重要跳板。

（資料及相片由客戶提供）