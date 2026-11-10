瑞銀︰人工智能AI基建續撐2027全球增長｜大行觀點

瑞銀首席經濟學家Arend Kapteyn撰文指出，人工智能AI基建續撐2027全球增長。而重從更廣的地域範圍（美國所有州及其他國家）和更長的時間跨度（2-3年）來看，資料中心的增長不太可能放緩。



他稱，AI基礎設施建設抵消了關稅和能源領域的不利影響，貢獻了全球貿易增長的一半以上、全球GDP增長的一大部分，以及年初至今股市漲幅的一半。「我們的展望在較大程度上取決於這一建設進程持續，以及中東局勢得到一定程度的緩解，這是2027年經濟增長加速的主要來源。自下而上匯總的資料顯示，超大規模雲廠商明年的資本開支將達1.75萬億美元，但公眾對資料中心的反對可能導致短期支出延後，改變其投入節奏。股市對此的反應將對我們的預測產生重大影響。」

瑞銀認為，AI將繼續推動盈利超常增長，而超大規模雲廠商和晶片仍是核心。﹙資料圖片﹚

另外，他認為，AI應用週期仍處於早期階段。「企業的AI採用率仍然較低，AI部署支出也異常集中。儘管我們尚未在生產率資料中看到AI的影響，但此次能源衝擊期間工資增長受到的抑制相當明顯，而全球股票盈利增速處於歷史第91百分位。我們預計隨著關稅、能源和存儲晶片價格帶來的通脹影響逐漸消退，2027年的宏觀環境將越來越有利於通脹回落。我們預計貨幣政策僅會小幅收緊，之後此前的加息將於2028年逆轉。」

Arend Kapteyn又稱，從更廣的地域範圍（美國所有州及其他國家）和更長的時間跨度（2-3年）來看，資料中心的增長不太可能放緩。超大規模雲廠商和晶片仍是AI的核心，AI將繼續推動盈利超常增長，以及2027年標普500指數實現12%的回報。我們預計行情將擴展至工業、金融等AI相關板塊，而非從AI板塊轉出。價格動量和盈利動量策略均有望奏效，成長和品質策略也同樣如此。「在我們的基準情景下，歐洲和新興市場有望與標普500指數保持同步，但兩者均面臨能源和食品成本上漲的風險。」