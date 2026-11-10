周生生澳門市場首三季度表現強勁　開設全新旗艦店深化區內佈局

周生生（0116）早前公布第三季度主要營運數據，第三季度零售銷售值按年增長3%，同店銷售方面，香港及澳門按年增長7%，中國大陸按年增長4%；而統計今年首三季度營運數據，港澳市場同店銷售錄得17.7%增長，其中澳門表現尤為強勁，同店銷售增長達36.2%，反映區內消費需求保持穩健。



根據澳門政府有關當局數據指出，早前十一國慶黃金周，澳門入境總旅客有114.3萬人次，較2025年國慶節假期的日均旅客量上升15.5%；當中內地旅客高達97.2萬人次，而香港旅客亦達11.9萬人次，其中內地日均旅客量13.9萬人次，較2025年同期日均（11.6萬人次）上升19.6%。

第三間威尼斯人店舖策略性開幕

有見澳門顧客需求廣泛，持續帶動銷售增長，集團決定於澳門持續拓展業務版圖，於澳門威尼斯人開設旗下點睛品第三間分店，進一步拓展澳門市場的零售網絡佈局，並深化品牌於區內核心旅遊及零售地段的佈局。周生生集團執行董事兼首席品牌長周嘉穎表示，澳門作為粵港澳大灣區的重要國際旅遊及消費樞紐，近年持續受惠於旅遊業發展及消費動能提升，吸引來自世界各地旅客到訪，因此看好澳門市場的長遠發展潛力，並相信優質的零售體驗及差異化產品策略，將成為推動業務持續增長的重要動力。

呈現東西文化交融美學體驗

旗艦店設專屬VIP鑑賞空間，為顧客提供更私密舒適的專屬服務及珠寶鑑賞體驗。

全新旗艦店設計以游魚躍動的優雅姿態為設計靈感，透過延綿起伏的流暢弧線串聯整體空間，展現靈動自如的美感，以游魚流動美學打造當代奢雅珠寶空間。店內採用時光柔金色調，融合東西文化交匯的當代設計語言，營造溫潤雅致的氛圍，將珠寶陳列、藝術美學與顧客體驗融為一體，打造具沉浸感的珠寶殿堂。旗艦店更特設專屬VIP鑑賞空間，為顧客提供更私密舒適的專屬服務及珠寶鑑賞體驗，豐富整體購物體驗。

目前周生生於澳門威尼斯人購物中心已設有三間店舖，當中包括全新旗艦店及最近完成全面翻新的店舖，三間店舖各店定位不同，分別針對追求活力潮流、目的性消費及高消費的客群，並照顧鍾情黃金及國際品牌的顧客。周嘉穎稱，三間店舖以不同的產品組合、店舖形象及顧客體驗切合各個客群所需，並憑藉豐富多元的產品及東西文化交融的特色，照顧每個客層的需要；未來亦將透過期間限定概念店等不同零售形式，滿足本地顧客及國際旅客多元化的購物需求。

除周生生的各款珠寶飾品外，旗艦店亦展示了品牌獨家代理的意大利手工設計師品牌MARCO BICEGO的珠寶飾品，藉此進一步豐富產品選擇。

隨着威尼斯人旗艦店正式開幕，周生生在澳門的零售網絡進一步擴展。集團表示，未來將持續審慎物色具策略價值的零售據點，因應旅遊模式、消費行為及客群結構的變化，以不同零售形式推進網絡優化及擴張計劃，以支持品牌長遠發展，並滿足本地居民及訪澳旅客日益多元化的消費需求。

店舖資料

地址：澳門路氹金光大道澳門威尼斯人購物中心3樓400-400A號舖

營業時間：上午10時正 至 晚上11時正

聯絡電話：+853 28576311

（資料由客戶提供）