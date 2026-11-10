黃仁勳出軌丨諜影重重下　月之暗面被指內地租用Nvidia頂級AI晶片

文件顯示月之暗面在中國租用了英偉達﹙Nvidia﹚的頂級AI晶片！根據提交給北京監管機構的文件顯示，月之暗面今年夏天取得了大批英偉達的最先進晶片。合約顯示，每台伺服器估值1,350萬元人民幣(200萬美元)，較美國市場行情高出約350%！



報道又指，月之暗面對文件的準確性提出異議，而其後上述文件便不再出現月之暗面的相關內容。



文件顯示月之暗面在中國租用了英偉達﹙Nvidia﹚的頂級AI晶片。（Reuters）

租用32台超微電腦服器 估值逾4億

彭博查閱過的文件顯示，這家開發出中國最先進AI模型之一的公司8月簽署合約，租用32台超微電腦(Super Micro Computer Inc.)伺服器；這批伺服器搭載輝達B300 GPU，也就是目前市場上性能最強大的AI加速器。

相關文件顯示，這批伺服器估值4.32億元人民幣(6,480萬美元)，並稱設備位於中國，顯示可能違反美國相關規定；依規定，未取得明確許可，不得向中國出售這類產品。彭博新聞社稱，無法確定是否曾取得許可。

月之暗面對文件的準確性提出異議。彭博聯繫該公司置評後，這些文件中便不再出現月之暗面的相關內容。

報道又指，美國曾指控月之暗面使用受限制的Blackwell晶片，訓練中國部分最尖端的前沿模型。彭博新聞社7月曾報道，該公司已有渠道取得這類處理器。

圖為月之暗面的標誌。（Reuters）

近期發布模型首次重大升級

隨著月之暗面準備最快明年初在香港首次上市，目前在開發突破性Kimi K3模型的後續版本。Kimi K3的表現排名接近Anthropic PBC和OpenAI等全球領先業者的產品，月之暗面近期並發布該模型首次重大升級。

報道補充，華府多年來一直試圖限制向中國企業出售英偉達最先進的AI晶片，並著手瓦解一個涉嫌將價值數十億美元的英偉達硬體走私至中國的網絡。今年夏季Kimi K3發布後，一名白宮官員表示，這家新創公司曾取得受限制的英偉達硬體。

彭博查閱的原始文件先前未曾被報導，其中包括兩份8月4日簽署的融資合約，簽約方分別是伺服器所有者凌美芯(北京)科技有限責任公司，以及為這筆採購提供融資的北京中關村銀行。

依中國法律規定，企業必須將融資合約的特定資料提交至由中國央行徵信機構維護的資料庫。北京中關村銀行於8月6日、也就是合約簽署兩天後，將相關文件提交至該資料庫。然而，彭博新聞社11月3日向月之暗面、凌美芯及北京中關村銀行提出置評要求後，資料庫中可查閱的文件便不再包含任何月之暗面的內容。

月之暗面一位發言人在電郵聲明中表示，目前與凌美芯不存在任何業務關係。既未參與、也未授權相關融資或擔保安排，對此亦不知情。

2026年6月11日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

英偉達︰參與8月採購實體並非客戶

英偉達一名發言人在電郵聲明中向彭博表示，參與8月這筆採購的實體「並非英偉達客戶」，並稱「我們不向其提供替換產品、服務或支援」。超微電腦一名發言人表示，公司「未與這些實體開展業務」，並稱公司「致力遵守所有適用的美國出口及再出口管制法律與規定」。

根據彭博新聞社查閱的兩份協議顯示，凌美芯為向北京中關村銀行取得的2億元人民幣(3,000萬美元)伺服器採購貸款提供了雙重擔保。實物抵押品是這批伺服器；金融擔保品則是來自一份服務合約的3.456億元人民幣收益，該服務合約由Beijing Dark Side of the Moon TechnologyCo.(月之暗面主要營運主體)簽訂。凌美芯與北京中關村銀行均未回覆置評要求。

這些合約顯示，每台伺服器估值1,350萬元人民幣(200萬美元)，較美國市場行情高出約350%。如此驚人的溢價，很可能反映出存在一個黑市：在美國出口管制制度下，供應受到限制，遠遠無法滿足旺盛需求。市場研究公司SemiAnalysis根據供應鏈查核，以及比較生產和安裝數據估計，已有數十萬顆AI晶片流入中國。彭博新聞社也曾廣泛報導這類做法。