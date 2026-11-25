近期港股市況如同乘坐「過山車」，大上大落。相信不少散戶都經歷過這種心理掙扎——明明看好某隻優質股想長線持有，卻偏偏遇到短期大市回吐，眼睜睜看着帳面肉痛，賣又不是、不賣又不安。要解開這個困局，懂得善用衍生工具（如期貨及指數期權）進行靈活對沖與短線操作，絕對是現代資產配置中不可或缺的防守及創富神器。



什麼是期貨？牛市熊市均可雙向部署

簡單來說，期貨（Futures）本質上是一種「遠期買賣合約」，允許交易雙方約定在未來某個固定日期，以預先商定的價格「買入」或「賣出」指定產品，常見的例子包括小型恒生指數（俗稱「細期」）、微型納斯達克指數、微型黃金或原油等。

期貨最大的優勢在於「雙向交易」：

• 看好大市： 買入做好

• 看淡後市： 沽出做淡

這意味著無論身處牛市還是熊市，只要「看對方向」，投資者都有機會在市況升跌中捉緊盈利機會。換言之，「大市／股票升跌都可賺錢」。

活用期貨做對沖：免賤賣正股 靈活為持倉「買保險」

對於手頭握有優質長線股票的散戶，若預計短期內大市受外圍影響面臨回調，直接賣出正股可能會產生額外交易成本，甚至錯過未來的派息。此時，只需善用較少資金建立期指淡倉做對沖，就能在跌市中抵銷股票持倉的帳面浮虧，達到極佳的避險效果。

期貨另一大核心機制是「保證金（按金）槓桿」，投資者無須付清整份合約的總價值即可參與交易。以 24,000 點的小型恒生指數（每點 HK$10）為例，一張完整合約價值為 $240,000，一般開倉按金只需約 $20,000，槓桿比率約為 12 倍。

然而，風險控制同樣重要 —

• 方向看錯的風險： 若部署淡倉後大市反而上升，股票持倉的升幅會被期指空單的虧損抵銷。

• 小心「斬倉」風險： 當市場波動導致戶口權益低於維持按金要求時，需不及時補倉或擇機平倉。若未能補足，券商將依法強制平倉（俗稱「斬倉」），投資者必須時刻做好風險管理。

夜期交易降風險 環球期貨24小時靈活捕捉先機

在風高浪急的市況中，「持倉過夜」往往要承受外圍突發消息（如美股急跌、地緣政治局勢）帶來的隔夜風險。香港期貨設有夜間交易時段（夜期），讓投資者外圍有風吹草動時能隨時靈活應變，成為跌市中的「逃生門」。 近日，港交所計劃2027年3月起延長夜期交易時段，由凌晨3時延長至凌晨4時15分，可見期貨市場需求旺盛，更有利投資者部署不同操作。

此外，環球期貨更支援 24 小時交易。除了美股三大指數（道指、納指等），亦涵蓋石油、外匯等熱門商品，同時亦特別設有「小型」（Mini）及「微型」（Micro）商品期貨，非常適合新手試水溫或作精準對沖。

耀才證券重磅推出「期貨雙重賞」：真正 0 佣金切入期貨市場

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「期貨雙重賞」三大亮點：

1. 首 100 張港期及首 100 張環期「0 佣金」： 涵蓋香港期貨及指數期權、環球期貨（涵蓋所有指數或商品類別），提供「真正零佣金」體驗，大幅降低短線「即日鮮」與對沖操作的成本。（優惠適用於透電子渠道進行交易）

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（資料及相片由客戶提供）