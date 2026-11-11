專家揭示投資與投機分別　定期入市「贏面」勁過彈出彈入｜相對論

對打工仔而言，儲第一桶金難，之後如何財富增值更難！資金應該放在哪些資產、何時開始，以至自己能承受多少波動，都是惱人的問題。況且市況多變， 容易影響情緒，打工那有閒情及時間「睇實個市」！

面對市場噪音，投資真理莫過於建立一套可以持續執行到的框架，以有紀律的方式投入作長線操作。今集《財策相對論》訪問智能投資平台 StashAway 集團投資總監為梁穎瑩﹙Stephanie﹚，她將逐一拆解這套投資的心法。



投資等於讓時間去幫你增值

近日AI股投資熱潮十分波動，如果散戶跟風投入很多AI概念股，不論是單一股票、單一板塊，又或單一市場，心理壓力也會很大。

為解決此痛點， 梁穎瑩認為，投資者必須分清自己是在「投機」或「投資」，兩者皆為回報，但分別後大。先說投機， 梁穎瑩稱︰「就是炒一些短期的波動，目標在低位買入，高位買出，但這操作難度其實非常高。因為散戶不是天天看著市場，又或者不知道市場究竟什麼時候有資金流入或者流出，又或者板塊什麼時候有輪動。」她補充，據統計，過去十五年間，即便是美國的基金經理，其日常工作就是「揀股」，九成表現都跑不贏標普指數。

短線投機難度十分高，投資相較之下比較容易賺錢。「我們說的投資，並不需要在最低位買入、最高位賣出，而是將一些資產放進一些會增長的股票或市場裡面，讓時間去幫你增值！」

梁穎瑩強調，投資世界時間好重要，「其實美股又好， 全世界市場又好，你並不需要做很多動作，過往幾十年，每年平均大概有10%至12%的回報，我們叫做複式讓一個資產成長。」

先了解自己 再按目標配對組合

投資須持之以恒，亦要了解自己。梁穎瑩以StashAway為例，為投資者作出建議前，會先透過工具分析其需要及風險胃納，「需要了解兩件事，第一是我們的投資年期，第二是風險承受程度。一般而言，一個比較長年期的投資，就可以承受到一個比較高風險的投資組合。」

只不過，風險人言人殊，頗為抽象，如何令投資者「心裡有數」呢？梁穎瑩稱，StashAway 為每個投資組合設定「風險指數」。「我們將風險量化，例如中風險的一些投資組合，其風險指數大概20%。」風險指數以12個月、99%信心水平的「風險價值」（Value-at-Risk）計算。「以風險指數20%為例，即估計組合在12個月內有99%機會累計跌幅不超過20%。投資者入市前已大概知道組合在差的市況下可能出現多大跌幅，較容易做到坐定定，不會一跌就止蝕離場。」

用工具將風險「量化」 應經濟環境調配資產

梁穎瑩早前提到的資產配置，可以經濟增長及通脹兩大指標判斷當前所處的經濟環境，再在環球股票、債券及黃金等資產間調整比重，同時把組合風險維持在投資者所選的水平，無須自己揀股或睇市。

她又稱，StashAway 將產品分為「核心」、「主題」、「另類投資」及「現金管理」四大支柱。「核心」組合是長線財富增值的基礎，「主題」組合讓投資者在核心組合以外，按個人看法作出配置，例如聚焦科技、醫療等長線主題。「另類投資」則提供私募信貸、私募股權、私募基建及對沖基金等傳統股債以外的組合，以便涉獵以往只有大型機構才可投資的資產。至於短期閒置的資金，則可放在投資短期美國國債的「Cash Yield 熊金寶」組合。