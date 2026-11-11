CoreWeave季度收入飆168%　股價夜盤暫升18%　債務翻倍至逾3600億

【CoreWeave / AI雲計算 / AI】AI雲計算提供商CoreWeave (CRWV.US)發佈強勁季報，第三季度營收36.61億美元，同比增168%；每股淨虧損1.27美元，勝市場預期的1.46美元。公司亦上調年度預測至130億至133億美元，暫時緩解了市場對這家高負債企業增長放緩的擔憂。



消息利好提升股價，目前CoreWeave股價周二夜盤暫升17.94%，扭轉此前該股今年32%的跌幅。



或推進德州數據中心 債務飆至469億

這份業績給遭受重創的新雲行業帶來些許安慰。新雲企業為AI開發商提供算力，早前外媒報CoreWeave已致信德克薩斯州候任州長伊諾霍薩（Gina Hinojosa），希望與其即將上任的政府合作，推進該州現有及未來的數據中心項目。

儘管CoreWeave一直在簽下新客戶並擴建基礎設施，但快速擴張的支出和沉重的債務負擔一直令投資者擔憂。截至9月，CoreWeave債務達469億美元﹙3,658億港元﹚，較6月底的351億美元單季激增118億美元，較年初的214億美元翻倍有餘，較一年前的140億美元增長逾兩倍。此外，Q4利息支出預計高達11億美元，仍將超過同期運營利潤。