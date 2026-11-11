星展推港首張Visa Infinite Privilege信用卡　聚焦四大核心範疇

港銀力谷財富管理服務，碼實高端客。星展銀行宣佈，推出全新DBS Vantage Card，為香港首張Visa Infinite Privilege信用卡。

該行表示，隨着財富管理、旅遊及生活消費場景日趨融合，這張專為現今具環球視野的富裕客戶而設的信用卡，將支付禮遇、跨境便利及精選生活體驗集於一身，讓客戶一卡盡享非凡體驗。

提供四大核心消費範疇

該行指出，DBS Vantage Card結合Visa Infinite Privilege，為星展豐盛理財客戶提供四大核心消費範疇，分別包括昇華簽賬禮遇、超凡理財禮遇、旅遊禮遇及生活禮遇。

星展香港零售銀行業務及財富管理信用卡及私人貸款業務主管葉凱英表示，現今「尊尚」已不再單以消費能力來定義；該行將透過DBS Vantage Card，將星展豐盛理財服務延伸至財富管理以外的生活場景，豐富客戶及其家人的個人生活，從日常消費、旅遊，以至追求饒富意義的生活體驗。

受訪者︰財富有助為家人創造高品質生活體驗

另一方面，Visa最新研究同時反映相同趨勢。根據《Visa亞太區富裕消費者研究2026》顯示，9成受訪富裕消費者認為，財富有助為家人創造高品質的生活體驗及提升長遠家庭福祉，而7成受訪者則視優質體驗與豐富的生活閱歷為衡量財富的重要指標。

Visa 香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，隨著高資戶客戶愈來愈視財富為創造珍貴體驗及與家人共聚美好時光的途徑，他們對個人化服務、尊屬禮遇及能提升生活質素的體驗需求亦日益增加。