貿發局馬時亨率代表團考察合肥　「團友」包括蔡傑銘、陳翊庭等

香港貿發局主席馬時亨近日率領香港高規格經貿代表團，到訪安徽合肥考察交流，獲當地官方熱情接待。代表團先後與安徽省代省長王東偉、安徽省副省長孫勇、合肥市市長張泉會面。

馬時亨稱對於合肥城市高速蛻變、科創急速發展，感到十分驚嘆。

今次代表團30餘人，涵蓋政府、科技園區、重要商會、大學和研發機構，當中包括創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘、香港科技園公司行政總裁黃秉修、香港應用科技硏究院行政總裁孫耀達博士、港深創新及科技園公司生態系統發展總監周依萍，及港交所行政﹙0388﹚總裁陳翊庭等。

代表團先後參觀安徽創新館、中國科學技術大學、中科院合肥物質科學研究院，並走訪國軒高科、華為尊界超級工廠等當地重要科創企業，及駱崗中央公園智慧中心等，實地了解安徽合肥的科研與產業實力。

香港貿發局主席馬時亨近日率領香港高規格經貿代表團，到訪安徽合肥考察交流。﹙貿發局提供圖片﹚

馬時亨回憶道，自己十五年前曾到過合肥，當時合肥仍偏向傳統城市，五星級酒店寥寥可數，街頭亦甚少見到外籍商人；當年全市常住人口大約570萬，經濟規模僅三千多億。今次重臨，十五年間經濟規模增長接近四倍、常住人口突破千萬，整個城市煥然一新，市容面貌非常現代化，市內五星級酒店林立，酒店餐廳亦有不少外籍商人往來經商，前後對比變化之大，令他十分驚嘆。

他表示，皖港合作已經由傳統產業，拓展到以科創為核心的新興產業，期盼兩地強強聯手，一同打造兩地互聯的科創生態圈；發揮香港內聯外通的獨特優勢，助力企業出海，重點聚焦新能源汽車、人工智能、生命健康等領域，挖掘更大合作空間。

雙方於會議期間，亦確立將香港貿發局「出海全球通」服務計劃帶到安徽，建立快線服務，令皖企合理有序，安全出海。

創新科技及工業局常任秘書長兼港深創新及科技園公司董事會主席蔡傑銘呼籲，安徽、合肥企業把握香港北部都會區機遇，親身到河套香港園區考察。他強調香港，尤其是河套園區可一次過解決企業出海面對的資金、人才、技術、國際規則難題，助力皖企拓展全球市場，皖港兩地優勢互補，共創雙贏。