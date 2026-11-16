從財富規劃到世代傳承　東亞銀行打造高淨值客戶的「心安之所」

對高淨值人士而言，相比單純的資產增值，他們更重視如何妥善守護、管理及傳承財富，為自己及家人建構穩健長遠的的未來。因此，一個值得安心託付的財富管理夥伴，顯得尤為重要。



東亞銀行一直秉持「以客為尊」的服務宗旨，透過全方位財富管理服務，陪伴客戶應對人生不同階段的需要。基於這份承諾，東亞銀行推出「Your Home for Wealth 您的心安之所」的價值主張，致力成為高淨值客戶及其家人長遠而值得信賴的財富管理夥伴。究竟東亞銀行如何實踐這份理念，為客戶築起這個「心安之所」？

專屬理財方案 助客戶穩健增值財富

在瞬息萬變的市場環境下，投資機遇與風險往往並存。高淨值人士除了希望把握市場機遇、尋求財富增值，亦需要按自身的財務狀況、投資目標及風險承受能力，制定合適的理財策略，讓財富管理更有規劃。

為配合高端及富裕客戶的理財需要，東亞銀行設有「顯卓理財」、「顯卓私人理財」及「私人銀行」服務，透過專業理財支援及個人化方案，為客戶量身打造專屬的理財方案。從銀行整體業務表現可見，東亞銀行的零售銀行業務於2026年上半年保持良好增長，經營收入按年上升11.9%*，業務的持續發展，推動東亞銀行不斷提升服務質素。

跨代傳承 讓家族財富及價值安穩交棒

要提供真正切合客戶需要的專屬方案，必須建基於深入的市場洞察及扎實的數據分析之上。東亞銀行早前與胡潤研究院聯合發布的財富報告指出，中國正迎來龐大的財富傳承浪潮，預計未來10年將有21萬億元人民幣財富傳承至下一代，20年內增至46萬億元人民幣，而30年內更有望達77萬億元人民幣。這項調查反映如何確保家族財富及價值能安穩交棒，已成為許多高淨值家庭長遠規劃的核心課題，而相關規劃需求亦持續上升。

東亞銀行針對高淨值客戶的傳承需求，為他們提供度身訂造的專業規劃建議，並透過完善的家族信託及遺產規劃等全面方案，協助客戶妥善安排財富傳承。東亞銀行可協助客戶成立合適的全權信託及私人投資公司，以整合資產、保障私隱並規限風險。同時，東亞銀行亦可擔任專業遺囑執行人，確保財產能按客戶意願妥善分配予指定受益人，實現家族財富的有序傳承。此外，結合其涵蓋企業信託、資產託管及基金管理等多元化服務，東亞銀行能全天候照顧客戶在個人家族傳承以至企業發展上的全面需求。

植根香港連繫中外 為客戶布局全球資產

在全球經濟聯繫日益緊密的今天，高淨值人士需要一個具備國際視野的金融夥伴，協助他們靈活配置資產，把握跨地域財富機遇。東亞銀行總部設於香港，憑藉逾百年的深厚根基，自1918年在港創立以來一直穩步拓展業務版圖，並於1920年在上海開設首間內地分行。現時，東亞銀行於內地38個城市設有服務據點，業務網絡覆蓋香港、內地，以及東南亞、英國和美國等主要市場。憑藉跨地域的網絡優勢，東亞銀行一直擔當連繫中國內地與環球市場的重要橋樑，協助客戶實現環球資產配置。

當中，為協助客戶把握大灣區互聯互通帶來的機遇，東亞銀行的服務網絡已全面覆蓋大灣區「9+2」城市，並於2025年深圳福田核心商務區設立福田旗艦行，進一步強化跨境金融服務能力。在OneBank策略下，東亞銀行將持續深化與集團成員的協同合作，發揮香港作為全球領先跨境財富管理中心的獨特優勢，為客戶提供更便捷的跨境財富管理及銀行服務。協助客戶把握大灣區互聯互通帶來的機遇。

三大服務重心 建立長遠跨世代夥伴關係

「Your Home for Wealth 您的心安之所」不僅是一項價值主張，更體現東亞銀行陪伴客戶累積、守護及管理財富的長遠承諾。展望未來，東亞銀行將憑藉深厚的區域根基、廣泛的跨境網絡及專業財富管理實力，持續優化財富管理服務及豐富產品組合，與客戶攜手邁向富足未來，成就真正的「心安之所」。

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(資料及相片由客戶提供)

*資料來源：東亞銀行有限公司《2026年度中期業績公告》