迪士尼邀IVE張員瑛任嘉賓吸客　推性價比套票　冀家庭客「翻兜」

面對年底節慶消費旺季，香港迪士尼樂園度假區公布最新聖誕及跨年營銷部署。有別於過往主打家庭客的傳統宣傳，樂園是次首度邀請韓國人氣女團IVE成員張員瑛擔任點燈嘉賓。同時，樂園宣布與Visa達成多年期企業聯盟，並針對本地客推出高性價比的「雙重暢玩」門票，配合延長《魔雪奇緣》主題活動至明年首季，冀以「IP延續、跨界營銷、延長留客」三大方向，全面搶佔年底的節慶消費商機。



推跨季活動與平價套票 催谷本地入園率

在本地客源方面，樂園採取「延長戰線」及「降價促銷」的雙軌策略。雖然聖誕主題活動於明年1月3日結束，但針對《魔雪奇緣》IP的新增園區活動將延續至明年3月24日，橫跨農曆新年及復活節長假，以求拉長吸客週期。

為催谷本地入園率，樂園針對香港居民推出索價879港元的「雙重暢玩」門票，允許顧客於限期內入園兩次並附送餐飲優惠券。此定價策略旨在降低入場門檻，透過高性價比吸引本地家庭客「翻兜」，並期望藉由園內餐飲及商品銷售彌補門票利潤，以對沖外遊港人流失所帶來的影響。

結盟Visa拓高端客

樂園在B2B層面的商業合作成為是次推廣的另一焦點。迪士尼與國際支付巨頭Visa宣布於亞太區展開多年期企業聯盟，Visa持卡人將可優先預訂「尊享卡」及套票。

此外，樂園於指定週末舉辦收費的「迪士尼聖誕音樂Live！」，並提供包含美食套票的VIP座位區通行證。這類將演藝娛樂與園區餐飲打包出售的增值服務，有助提升客單價，開拓具備一定消費能力的中高端客群。

力谷酒店住宿延長旅客過夜比例

為配合本港推動「盛事經濟」及過夜旅遊的政策方向，迪士尼在度假區酒店及餐飲配套上亦加大力度。除了好萊塢酒店推出戶外草坪野餐體驗及房間派對套裝外，園區內亦引入與可口可樂（Coca-Cola）聯乘的套餐及主題下午茶。