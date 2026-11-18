港交所(0388)宣布，委任伍穎思為董事總經理及市場監察主管(候任)，及康逸飛(Efe Cummings)為董事總經理及營運風險及韌性主管。

伍穎思將於下周一(23日)履新，向營運主管陳頌詩滙報。另外，她自2027年6月1日起接替將退休的王秉厚，在王秉厚明年5月31日退休前，二人將緊密合作以確保交接順利。

康逸飛將於11月30日加入港交所，向集團首席風險總監房觀明滙報。康逸飛在新設職位上全面負責港交所營運風險與韌性建設，其職責涵蓋營運韌性、營運風險管理(包括風險與控制評估及獨立監督)、第三方風險管理(包括引入第三方、盡職審查及持續監督)，以及網絡安全風險及資訊科技風險。

伍穎思擁有30年金融服務業經驗，涵蓋市場監察、合規、營運風險、企業管治及監管機構聯繫。她曾在渣打銀行擔任董事總經理及全球合規監察主管，亦曾在摩根大通、桑坦德銀行、美林、摩根士丹利及安永擔任高級管理職務。康逸飛加入港交所前任職野村，自2019年起擔任全球營運風險主管。

康逸飛在加入香港交易所前任職於野村集團，自2019年起擔任全球營運風險主管。他在野村工作17年，期間曾於亞洲及歐洲擔任多個與風險相關的高級職務。他持有倫敦政治經濟學院公共行政碩士學位及美國康奈爾大學文學士學位。