AI資本開支大升、衝擊現金流，累「股王」騰訊 （0700） 股價一瀉而下。該股今日﹙19日﹚一度瀉逾7%，低見345元破底，收市報348.4元，挫6.5%，全日成交額268.17億。



騰訊52周高位為639元，意味股價至今累跌逾45%，幾近「腰斬」。作為昔日「股王」、且為恒指及科指權重股，不少股民難免損手。有股民在券商平台發起投票調查，了解其他「戰友」在騰訊身上輸幾多錢，答案教人心傷。



有股民在券商平台發起投票調查，了解其他「戰友」在騰訊身上輸幾多錢。

股民發起調查︰97%輸錢

投票調查以「大家都虧了多少？」為題，選項包括「虧1萬至5萬」、「虧5萬至10萬」、「虧10萬至20萬」、「虧20萬至50萬」等，以及「意不意外？居然還有盈利」。

結果一如所料，暫時共有65人參與投票，當中97%票表示輸錢，而42%表示已在騰訊身上「虧20萬至50萬」，而只有3%表示有錢賺。

騰訊股價走下坡，情況與昔日大家概嘆「問君能有幾多愁，沒買騰訊沒買樓」差天共地。

花旗削騰訊目標價至629元，但維持「買入」評級。

花旗削騰訊目標價至629元

不過，調查並無要求「Show單」，因此也只能作為參考。回到業績，騰訊Q3收入升5%，惟經調整利潤跌6%，資本開支季飆54%，而自由現金流轉負691億元人民幣。

大行花旗則發表研報指，騰訊第三季收入偏軟，惟非國際財務報告準則(non-IFRS)純利符合市場預期。

該行認為，管理層在業績會議上坦誠回應，有助紓緩投資者對晶片限制及WorkBuddy與微信小微未來變現潛力的憂慮。該行相信，雖然WorkBuddy仍處於早期發展階段，但其強勁的用戶留存率、企業採用增長及經常性代幣(token)消耗，可提供具黏性、可持續且吸引的變現渠道。同時，小微在微信生態系統內不斷擴大滲透率，或可推動互動，並通過廣告、交易及代理驅動服務帶來未來變現機會。

考慮板塊估值倍數向下重評，該行將騰訊目標價由755港元下調至629港元，維持「買入」評級。