回顧 2026 年，相信不少投資者都經歷了相當波動的一年。過去兩年被捧上天的 AI 敘事開始浮現裂縫，龍頭股高位劇烈震盪；環球債息居高不下、融資成本高企，加上地緣戰火不斷推升通脹，令市場再度籠罩在加息的陰霾之下。來到 12 月，隨着美國中期選舉塵埃落定，國會兩院的全新政治格局，又將為 2027 年的環球貿易與利率走向帶來甚麼變數？



《香港01》將於 12月6日舉辦「2027 跨資產配置致勝法」 ，匯聚4位實戰專家同台坐鎮，從宏觀局勢、板塊輪動，一路深入到實戰工具操作——為您深入剖析美選後政經大局、盤點 AI 股去留與港美股板塊輪動、全方位拆解 ETF 核心配置策略、以及輪證實戰攻防，助您在波動市中精準對沖、以小博大，避開陷阱並搶先鎖定 2027 最新財富勝局！

【2027 跨資產配置致勝法】講座

講座日期：2026年12月6日（星期日）

時間：下午2時 - 下午4時

地點：灣仔香港諾富特世紀酒店 B2層世紀宴會廳

名額有限，立即免費報名，一同拆解 2027 最新投資密碼！

嘉賓：

華泰金融控股（香港）股權衍生品部上市產品銷售主管 溫蕎菲

惠理基金 ETF業務高級策略師 趙善德

信誠證券聯席董事 張智威

香港股票分析師協會理事 溫傑

嘉賓背景：

華泰金融控股（香港）股權衍生品部上市產品銷售主管 溫蕎菲女士

溫蕎菲小姐現任華泰金控（香港）股權衍生品部上市產品銷售主管，全面負責上市衍生權證（認股證及牛熊證）的產品設計、發行與市場推廣。她擁有香港城市大學傳播與新媒體碩士學位，曾任香港無綫電視（TVB）新聞部高級新聞主播、高級財經主持及記者，兼具扎實的傳媒背景與豐富的金融市場分析經驗。

作為香港證監會（SFC）持牌人士，溫小姐憑藉嚴謹專業的市場洞察與親和自然的表達風格，長期受邀於各大主流財經媒體，為廣大投資者深入解讀港股上市權證動向，結合環球宏觀走勢、提供前瞻市場解析。

惠理基金 ETF業務高級策略師 趙善德先生

趙善德先生為惠理集團ETF業務高級策略師。趙先生專責集團ETF資本市場及分銷業務，在ETF產品開發、資本市場及基金營運管理擁有豐富專業知識，並經常撰寫專欄，接受媒體訪問。趙先生於2021年加盟惠理集團，他負責監督集團ETF資本市場業務，並推動集團ETF業務發展。他曾擔任ETF銷售、資本市場及於基金經理團隊管理集團ETF投資組合。加入惠理前，彼在輝立資本管理（香港）管理貨幣市場基金，並帶領團隊與指數公司設計定制指數，推動香港分公司成立首隻ETF。此前，他在勝利證券有限公司資產管理部擔任項目統籌，負責產品研發及成立私募基金。趙先生持有英國華威大學管理學碩士學位，並獲得蘭卡斯特大學金融與經濟學學士學位。

信誠證券聯席董事 張智威先生

張智威先生於大學修讀經濟，並於英國Heriot-Watt University修畢金融課程。累積多年市場投資實戰經驗，對股票市場有深入研究及獨到的見解。現為香港證監會(SFC)交易商代表持牌人士-證券及期貨公司負責人(RO1,2&9)，業內持續培訓講座(CPT)導師及證券分析師協會(IFAPC)理事。

張先生曾任教有關不同的投資課程、經紀實習班、落盤系統應用、證券公司業務運作等，並曾與香港交易所合辦期權講座及到立法會代表業界就推行夜期表達見意。此外，張先生經常到各大媒體訪問、接受傳媒傳訪，並於多個不同經濟專欄有評論。

香港股票分析師協會理事 溫傑先生

溫傑為香港著名財經評論員，經常接受各大中外媒體訪問，為投資者分析環球經濟及金融市場走勢。此外，他亦定期撰寫投資分析文章及專欄，並為投資講座擔任主講嘉賓。溫先生擁有超過20年環球市場分析及投資經驗，曾為凱基的投資策略部主管及及代言人，亦曾於光大證券國際擔任策略師。溫先生早年曾於匯豐銀行擔任投資顧問，為高端客戶提供市場分析及管理投資組合；亦曾分別於大福歷斯頓（現為海通證券）及花旗銀行擔任研究部經理及投資策略師。溫先生畢業於香港大學，持有工商管理(會計及金融)榮譽學士學位。

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投資涉及風險，本節目內容只供參考用途，不構成任何投資建議。投資者應在作出任何投資決策之前尋求獨立的專業意見。本節目內主持及嘉賓的言論純屬個人意見，並不代表《香港01》立場。

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