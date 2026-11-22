高盛集團編制的「恐慌指數」周五升至10分制的9分，接近歷史極值。該行交易部門判斷，美股周五的大跌只是開始，未來一周還將出現另一波大規模拋售。



高盛的交易台指出，這輪下跌已蔓延至所謂的系統性投資者群體。據該行估算，過去一個月，以商品交易顧問（CTA）為代表的動量策略交易者累計賣出570億美元股票，其美股淨頭寸已轉為190億美元淨淡倉。

模型測算顯示，在市場平穩的情況下，CTA 可能會拋售 658 億美元；若股市上漲，減倉規模約286億美元；若跌勢延續，拋售規模最高可達806億美元。

2026年11月20日美股經歷股災，納指跌幅（Reuters）

跌破「抄底」信仰

市場最新一輪下跌，反映的是投資者對科技股「逢跌買入」的意願正在消退。此前，Anthropic PBC的重磅IPO曾被寄予厚望，被視為風險偏好全面修復的潛在催化劑，但這次上市並未帶來預期中的全市場提振。

高盛交易員在一份報告中寫道，許多投資者原本期待這筆全球規模最大的IPO能夠「起到清算作用，引領年底市場『風險偏好回升』」。「但如果沒有這種推動力，這筆交易就很難讓人接受。」

拋售可能會加劇本已艱難的市場環境，因為價格下跌會引發趨勢跟蹤策略進一步減少持倉，這些策略會根據股市走向和波動性調整倉位。

黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO，公司股價隨即大跌。（Reuters）

AI「燒錢」遭質疑

投資者越來越質疑，在人工智能基礎設施、晶片和計算能力方面的鉅額投入能否產生足夠的回報，以支撐整個行業的高估值。

英偉達公司的動盪加劇了這種擔憂，該公司首席執行官黃仁勳因此下台。

擁擠的交易與動量驅動的策略放大了波動，科技股正處在這場拋售的中心。納斯達克100指數周五下跌5.6%，創2020年3月以來最差單周表現；費城證券交易所半導體指數重挫11%。英偉達周五下跌14%，較10月6日高點累計回落近50%，成為拖累主力。

此次拋售潮不僅蔓延至機構投資組合，也波及到市場中更具投機性的領域。高盛的散戶投資者精選股票組合下跌8.9%，而其對比特幣較為敏感的股票組合下跌11%。資金轉向防禦型股票的趨勢也十分明顯，該行的周期性股票與防禦型股票組合下跌了3.2%。