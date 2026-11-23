友邦香港及澳門上周六﹙21日﹚舉辦「醫療融資高峰論壇2026」（「高峰論壇」），匯聚政府官員、監管機構、醫療服務機構、學術界代表、分銷夥伴、財務策劃顧問及其他業界持份者，推動跨界協作，攜手促進香港優質且可負擔的醫療服務發展。高峰論壇上，友邦宣布推出「全方位醫療夥伴」(Omni Healthcare Circle)，透過全新的保險公司與醫療服務機構協作模式，提升醫療質素、促進醫療資源的妥善和有效運用，並支持香港醫療體系長遠可持續發展。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌指出，醫療體系與我們的客戶以至整個社會息息相關，友邦作為香港具領導地位的保險公司，有責任為醫療體系的長遠發展作出貢獻。隨着市民愈來愈長壽，醫療需要亦不斷演變。要讓市民持續獲得優質且可負擔的醫療服務，保險公司、醫療服務機構及其他持份者均擔當重要角色。

香港保險業聯會（保聯）委託香港理工大學專業及持續教育學院的老齡化和醫療管理研究中心進行的一項研究¹ 顯示，2019年至2023年間，私人醫療保險開支上升超過60%，同期住院索償次數則增加68%。

友邦指出，隨着醫療需要不斷演變及醫療服務使用量持續增加，有關數據進一步反映保險公司、醫療服務機構及其他持份者攜手合作的重要性，共同支持優質、可負擔及可持續的醫療服務長遠發展。