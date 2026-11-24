太古(0019)沽國泰(0293)股份，公布以按每股14.23元配售手上的2.52億股，預期配售獲得的所得款項淨額約35.75億元。出售股份佔於本公告日期已發行國泰航空股份總數約4.15%。於配售事項完成後，太古將於已發行國泰航空股份總數中擁有約35%權益。

國泰股份配售價較今日﹙24日﹚收市價15.55元，折讓8.49%。

太古預期就配股事項錄得約8.7億元收益；並擬把配售事項所得款項淨額用作一般營運資金用途。

太古折讓8.5%配售國泰，集資逾35億 。

太古︰無意進一步減持

太古發言人稱，是次配售是公司資本配置策略的一部分，對太古與國泰航空均有利，而太古仍然是國泰航空的最大股東。太古把握當前市場環境，藉此強化資產負債表及提升財務靈活性。

大古又稱，公司目前無意進一步減持國泰航空，而國泰航空的管治、管理及營運方式亦不會因此改變。 另外，國泰航空將受惠於更高的公眾持股量、更廣泛的股東基礎及更佳的股份流動性，讓兩家公司更有利於推進未來投資計劃。

太古補充，國泰航空仍是太古集團的核心業務之一。太古對國泰航空的信心和承諾，以及對香港作為國際航空樞紐地位的支持，均維持不變。國泰航空已制訂未來十年總額約港幣1,500億元的發展計劃，太古全力支持，同時公司亦在香港及中國內地各業務範疇持續推進重大投資。