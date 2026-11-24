小米集團（1810）2026年Q3業績出爐！期內營收為1,072.4億元（人民幣，下同），同比下降5.2%，超市場預期的1,064.41億元；經調整淨利潤48.84億元，同比下降56.8%，亦高於市場預期爲47.46億元。



就港股全日表現而言，小米今日瀉3.7%，收報26.5元，成交額逾60億元。



智能手機出貨量連升三季

業務分部來看，2026年第三季度，小米的「手機×AIoT」收入為834億元，毛利率為20.4%。小米稱，智能手機出貨量為3,070萬台。根據第三方數據顯示，智能手機出貨量已連續25個季度位列全球前三，本季度市場份額為12.1%，連續3個季度環比提升。

小米表示，智能手機連續3個季度環比提升。圖為17T Pro，已在香港有售。（xiaomi官網）

新能源汽車收入減20% 小米SU7 Ultra交付下降

然而，小米財報顯示，其新能源汽車及AI等創新業務分部收入減少17.7%至239億元，分部毛利率為19.2%，經營虧損為人民幣34億元。

其中新能源汽車收入減少19.9%至227億元。小米稱，主要是由於汽車交付量減少及產品結構變化（包括小米SU7 Ultra交付量佔比下降）所致。2026年第三季度，中國大陸地區的乘用車市場整體承壓，零售量同比下滑24%。