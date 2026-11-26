轉眼間又到年尾，距離2027羊年僅剩一個月。回看今年港股走勢，可謂波折重重、先升後回，周三﹙25﹚更插穿22000點，見年內新低。展望來年，港股趨勢將會如何？投資者又該點部署？



香港堪輿學家蘇民峰除了擅長看風水，本身亦有涉獵股票投資。他接受網台財經節目訪問，罕有公開自己2026年的最新倉位與操作心得，風格既涉基本分析，亦根據五行風水變動調整投資策略。作為知名風水師，也於節目中亦從九運五行角度，拆解2027羊年的股樓走勢與經濟困局。



香港堪輿學家蘇民峰近來做客網台節目《InvesTalk講投資》，自曝自己本年投資組合，並預測來年大師情況。（香港01攝）

買樓收租不如高息股 長揸莎莎「坐貨賺錢」

總結今年市況，蘇民峰上周四﹙19日﹚接受資深財經主持范巧茹的網台節目《InvesTalk講投資》時，形容是「先跌後升，誰知升了又跌」。今年5至6月，港股逐漸出現反彈，其時港股見26,000點水平，蘇民峰見市況回調便開始分段入市，但至今仍未滿倉，刻意保留部分現金，靜待明年1月視乎市況再作加倉部署。

在選股方面，蘇民峰在節目透露，今年買入不少收息股，包括匯豐（0005）、中電（0002）及中華煤氣（0003）等。他笑言，現在買樓只為自用，若論純投資，買商舖收租遠不如買高息股划算：「買商舖這麼辛苦，收租才四、五厘，又要應付漏水、又要交稅；我買0005（匯豐）或收息股，完全不用理會它，每年就能穩收5.3厘息！」

長期以來，匯豐（0005）都是香港本地投資者鐘愛的「收息股」。（Getty）

此外，本港零售復蘇，蘇師傅亦看好零售股莎莎（0178）及羽絨服龍頭波司登（3998）。他透露自己在0.59元位買入莎莎，現在升到1.355元亦未賣出。他直言會長線持有、「坐貨賺錢」，因其盈利表現可觀且派息穩定。據莎莎最新業績披露，其第三季股東應佔溢利按年急升2.39倍至1.7億元，派中期息每股4仙，較去年同期大增247.8%。

至於何謂「坐貨賺錢」？他解釋，就是看準趨勢後「坐上去賺到盡」，不必強求在最高位賣出：「我覺得這隻股有前途，幹嘛贏一點點就賣掉它呢？」他透露，自己曾在3.9元低位買入波司登，即使股價升至近5元高位亦沒有沽出；雖然目前股價較高位有所回落，但計及期間收取的股息，回報仍相當於高位水平。

莎莎第三季業績而言，股東應佔溢利按年2.39倍，中期息較去年同期增247.8%。（資料圖片）

羊年「木火雙旺」 阿里巴巴越跌越買

雖然今年科技股普遍受壓下跌，但蘇師傅卻逆市吸納阿里巴巴（9988）。以今年計，阿里著實教投資者失望。其股價從年初172元左右高位一路下跌至80元位，股價近乎腰斬。

但從五行角度來看，蘇師傅指出，2026馬年與2027羊年均是「木火雙旺」，而阿里巴巴在五行上正屬「火」，因此他近日仍分注買入阿里，並直言「如果再跌，亦會再加倉」。

在「木」與「火」之後，明年五行排名第三為「土」。蘇民峰據此預測，香港樓市在羊年既不會突然暴升，也不會跌到貼地，走勢相對平穩。

至於明年五行最弱的則是「水」和「金」。他提醒，屬「水」的行業偏弱，意味著投資者要避開旅遊相關板塊；針對近年走勢穩健的內銀股，他指雖然股價一路向上，但以中國銀行﹙3988﹚為例，回看過去十年走勢，股價長期徘徊在4元以下，提醒投資者切忌盲目高追。

阿里巴巴（9988）今年以來一路下跌，從172元高位一路下跌至80元，股價近乎腰斬。（Getty）

羊年經濟現「伏吟」 28年秋先反彈

談及羊年整體經濟走勢，蘇民峰警示，明年流年飛星與九運大運同樣是「九紫入中宮」，在風水上形成「伏吟」格局，意為動彈不得、停滯不前。社會經濟一旦出現「伏吟」，便有變成「一潭死水」的隱憂，他坦言：「雖然而家都話經濟增長有5%，但我睇唔到乜生機。」

對香港股市而言，他認為來年表現依然平淡，但年內亦有「先升後跌」趨勢。因此，自己會先持有股票至明年秋天先沽。整體而言，他持審慎投資的態度，堅持「收息為主」的防守策略。不過，凡事總要兩睇，蘇師傅指出，從正面角度看，股市下跌亦是趁低吸納優質資產的好時機。

港股幾時會轉好？蘇民峰分析，從風水週期推算，市況到了2028年秋天便會迎來轉機。他分析，秋天屬「金」，春夏屬「火」，而秋金能生「水」；由於2028年（猴年）本身屬金，踏入「金年」後市場便會開始轉趨活躍，只要等到後年秋天「金水相生」的秋季，經濟便會真正有上升動力。