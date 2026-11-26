本港一站式餐飲資訊平台 OpenRice《開飯喇！》今日宣布，11月30日起推出全新「食飯賺哩數」會員獎賞計劃，意味從此食飯都可以賺取飛行哩數！

該平台指，OpenRice用戶今後只需把積分旅遊獎賞平台HeyMax帳戶連結至 OpenRice 帳戶，平台訂座或於合作餐廳堂食消費，便可輕鬆賺取HeyMax獎賞貨幣Max Miles，

資料顯示，OpenRice 目前擁有超過 750 萬名登記會員，匯聚超過 3,000 間提供訂座服務的餐廳。平台過去曾與各大商場聯乘，例如與信和集團商場推出會員獎賞互通。

是次與HeyMax合作，進一步把旅遊獎賞融入，用戶可於全球超過800間商戶消費賺取Max Miles。OpenRice期望藉計劃吸引活躍用戶到訪合作餐廳，人流及生意。

OpenRice夥HeyMax推新會員獎賞計劃，讓用戶訂枱、食飯賺哩數。（許靖雯 攝）

OpenRice 行政總裁及首席技術官邱桂雄表示：「OpenRice 一直致力為香港食客尋找更多驚喜與實用價值。我們與 HeyMax 隆重宣佈建立全新合作夥伴關係，將旅遊獎賞完美融入市民的日常餐飲生活之中。透過這項嶄新計劃，食客只需將 HeyMax 綁定至 OpenRice 帳戶，在日常用餐和訂座時即可透過 OpenRice 平台輕鬆累積飛行哩數！我們期望透過這次合作，讓用戶每一次開飯都變得更具價值，每一次聚會都成為累積旅遊哩數的好機會。」

就玩法，會員經OpenRice訂座，每次可選擇賺取15 Max Miles，而會員於「食飯賺哩數」合作餐廳堂食，消費每滿HK$5可賺取1 Max Mile。