國務院總理李強主持召開國務院常務會議，聽取推動高質量發展綜合督查情況滙報，研究持續深化資本市場投融資綜合改革工作，聽取國家標準體系建設情況滙報，審議通過《生產安全事故隱患排查治理條例(草案)》。當中提到，推動上市公司加大分紅回購 加力發揮「國家隊」穩市作用。



受消息帶動，港股午後大升502點或2.26%至22729點，而國指升2.29%、科指更大升5.9%。其中，阿里巴巴﹙9988﹚升逾6%、騰訊控股﹙0700﹚升逾3%。



港股午後飆逾500點，國常會明言要加力發揮「國家隊」穩市作用。

進一步優化「平準基金」功能

會議指出，要深入抓好督查發現問題整改，舉一反三、以點帶面推進問題解決，推動全年各項目標任務高質量完成。要積極吸納各地提出的意見建議，在研究明年工作思路時統籌予以考慮，切實改進相關工作。要以督查整改為契機，抓好長效機制建設，調整完善不適應高質量發展要求的政策舉措，優化實施方式，健全激勵約束機制，打好政策組合拳。

會議指出，資本市場事關經濟發展大局。要堅持目標導向、問題導向，堅持逆周期調節和改革攻堅兩手抓，持續完善資本市場穩市機制，實施好存量政策，謀劃出台增量政策，促進資本市場平穩健康發展。要推動上市公司加大分紅回購力度，加力發揮「國家隊」穩市作用，進一步優化中央滙金公司的類「平準基金」功能，提供充足流動性保障。

此外，會議稱，完善保險、企業年金、社保基金等中長期資金入市支持引導政策，不斷壯大中長期投資力量。加強輸入性風險防範應對。要通過深化改革增強資本市場高質量發展的內生動力，加快發展多層次資本市場。要依法強化資本市場全鏈條監管，堅決查處財務造假、違規減持等行為，有效保護投資者合法權益。