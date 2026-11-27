AEON信貸財務﹙0900﹚表示，發現其若干面向客戶的系統出現異常回應延遲及逾時情況。其後，公司識別到未經授權存取其後端系統的情況（「該事件」）。

該公司稱，為控制該事件的影響，已限制所有進一步未經授權存取，並加強公司系統的安全控制措施。該公司亦已委聘獨立第三方網絡安全及數碼鑑證專家協助調查該事件，並就進一步的遏止及補救措施提供建議。

AEON信貸財務稱，因應該事件，公司亦已採取多項措施，包括通知可能受該事件影響的客戶、調整信用卡交易限額、更換可能受影響的信用卡、加強交易授權機制及監控，以及優化欺詐偵測等措施等。

截至本公告刊發之時，相關系統已恢復並維持正常運作，且未再偵測到任何異常存取情況。就公司所知及掌握的資料，並經作出一切合理查詢後，並無證據顯示任何所涉及的個人資料已遭不當使用，公司亦未接獲任何因該事件而蒙受損失或損害的報告。

AEON信貸財務補充，公司已就該事件向相關機構作出通報，包括香港個人資料私隱專員公署及香港警務處。公司將繼續密切監察事態發展，配合相關機構的調查工作，並採取適當措施評估及補救該事件，以減輕其可能造成的任何潛在影響。

公司董事會認為，該事件並無對公司的持續業務營運或財務狀況造成重大不利影響。公司高度重視資訊安全並就該事件造成的任何不便對所有客戶致以誠摯歉意。