幣安（Binance ）公布「All Finance on Binance」策略，第一步是擴展股票產品，公司計劃由2026年12月1日起，讓用戶以USDC在幣安帳戶內直接買賣超過1,000隻港股及ETF；選定港股亦將以bStocks代幣化證券形式提供，24/7交易、最低5美元，並與標的股票1:1自由兌換。不過，值得留意，有關港股交易不向香港公眾提供，產品可用性也因司法管轄區而異。

幣安（Binance）交易所、交易與市場主管Shunyet Jan接受《香港01》訪問表示，幣安目標並非取代傳統券商，而是透過合作夥伴及代幣化技術，簡化海外投資者買賣港股的流程，讓全球用戶接觸香港上市優秀公司。他初步估計相關產品可覆蓋約兩成用戶，但強調實際反應要待上線後觀察。

幣安（Binance ）擴展股票產品，讓海外投資者可用USDC 買逾千隻港股及ETF。﹙黃文琪攝﹚

港股交易計劃12月1日起實施

幣安表示，港股股票交易計劃於2026年12月1日開始，涉及超過1,000隻香港上市股票及ETF，用戶可用USDC直接買入，並與加密貨幣及美股放在同一帳戶內。選定港股亦會以bStocks形式提供；bStocks屬代幣化證券，可24/7交易，入場門檻低至5美元，並可與相關底層股份1:1自由兌換。

幣安稱，未來合資格bStocks可用於Earn及雙幣投資（Dual Investment），亦計劃推出Smart Portfolios，讓用戶以單一認購取得股票及ETF組合敞口，並自動再平衡。

Shunyet指，港股市場國際化不足，海外用戶開港股戶口困難。

直接交易經合作券商 代幣化可用USDC一鍵處理

Shunyet稱，幣安同時做「直接買真實港股」及「代幣化」兩條路徑。他解釋，直接交易不是在幣安平台內直接執行，而是由合作夥伴券商執行，幣安只擔當介紹經紀角色；「同一帳戶內以USDC買入」，是前端體驗，後台執行仍經合作券商。

他以海外用戶買港股為例，傳統流程要先賣資產換USDT、再換美元、匯到銀行、換港幣、轉到券商，價值損耗大；若以USDC直接處理代幣化港股，可按鍵完成，流程大為簡化。他稱，大型股票及大型宣傳會同時考慮美股與港股代幣化方案，並研究抵押品安排。

新興市場用戶最難接觸港股

幣安稱，幣安今年1月先推出商品及股票永續合約，6月加入美股直接持股及代幣化bStocks；約70%bStocks交易量來自新興市場，反映需求最強的地方正是歷來最難接觸相關市場的用戶。

Shunyet指，港股市場國際化不足，海外用戶開港股戶口困難；新加坡等地銀行對港股支持少，但美股普遍獲支持。香港本地投資者本身有渠道，幣安重點是服務接觸不到港股的海外用戶，例如非洲用戶；這可為港股帶來增量流動性和國際投資者。

他提到，歐洲幾乎完全沒有港股市場產品，而中國創新及AI高科技公司會在港上市，香港仍有吸引力。

恒指近期表現疲弱，但他認為，近期仍有中國內地公司來港上市，香港市場仍會有很多優秀公司。幣安的角色是幫散戶做到自己做不到的事，因地區或資金門檻，高淨值客戶可透過瑞銀私人銀行解決。

幣安稱，港股交易時段更貼近亞洲用戶。

交易時間貼近亞洲用戶

成本方面，Shunyet稱代幣化產品不一定比傳統券商貴，交易費用相對合理，因部分環節由合作夥伴負責，幣安只承擔特定角色。

交易時間上，加密貨幣24/7交易，幣安用戶遍及不同時區，部分在北美時區，亞洲生活時間與美股相反；港股交易時段更貼近亞洲用戶。

債券方面，他直言，香港債券與美元掛鈎、收益率較低，對單一市場用戶吸引力有限，例如巴西用戶會想買巴西貨幣市場產品。