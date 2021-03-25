TVB成立新法規委員會冀提競爭力　今年首3個月廣告收入現明顯增長

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-25 19:08

電視廣播（TVB）（0511）昨日最新宣布，成立法規委員會，並且表示今年首3個月廣告收入較去年同期有明顯增長，與去年第四季的傳統廣告旺季持平，反映業務有起色。

TVB行政總裁李寶安接受傳媒時指出，因應牌照中期檢討6月30日到期，因此他們透過成立委員會跟進，並反映業界遭遇的障礙，尋求改動，並進一步向監管機構提出建議。

他預料，今年疫情改善、社會政治環境趨穩、東京奧運展開，以及政府派發5,000元消費券等項目，將帶動促銷需求，有信心今年廣告收入可以恢復，但就認為較難預測何時能夠恢復到2019年社運前水平。他預期，非廣告收入將會超越廣告收入。

李寶安。(資料圖片)

TVB主席許濤亦補充，早前任命藝人曾志偉及王祖藍加入管理層是因二人在國內的發展突出，相信二人對國內媒體環境熟悉、其人脈資源，及在直播平台帶貨等經驗，有助TVB未來發展。同時，會看好內地市場收入可超越香港市場，製作與國內市場對接的綜藝節目是其中重點，例如歌唱選秀節目，會與大灣區觀眾有直接互動。

許濤：成立法規委員會望助業界提升競爭力

委員會方面，他指出，新的委員會除清楚認識法例及監管要求外，亦會向政府提出新建議，幫助業界取得競爭優勢，表示他們研究的事情不止適用於TVB，同時希望對其他獲發牌的同業帶來幫助。當研究政策時，會與海外市場作比較，因應互聯網帶來的競爭，提出建議，最終盼幫助業界提升競爭力。

許濤於2020年4月底正式出任電視廣播有限公司董事局主席一職。(資料圖片)

李寶安亦舉例，如目前由横跨晚上11時至凌晨5時的廣告時段，匯集成在晚上11時後製作成感謝祭等節目方面，研究有否空間提前。