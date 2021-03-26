新疆棉花｜Adidas、Nike一夜市值蒸發超730億

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-26 14:14

《每日經濟新聞》報道，因有關新疆棉花的爭議，Nike及Adidas股價受挫。

3月18日，Nike剛剛披露2021財年第三財季業績，由於新冠疫情蔓延，該公司在全球大部分地區的營收均出現下滑，只有在大中華區實現增長且高達51%，幫助其總營收保持正值3%。

Nike CEO約翰·多納霍在財報中稱，「我從來沒有像現在這樣對Nike的領導和團隊充滿信心」，但財報中的數字可以證明，如果沒有中國市場的支持，他的信心必將大打折扣。

財報顯示，在截至2月28日的3個月內，Nike實現營收104億美元（約合人民幣679.4億元），較上年同期增長3%；淨利潤14億美元，增長71%。其中，大中華區營收按年增長51%，至22.79億美元。

儘管Nike並未過多提及中國市場對其營收的貢獻，但不少外媒在報道時已指出，Nike營收增長完全得益於該公司在大中華區的增長，幫助其抵消北美營收下滑10%和歐洲中東非洲關店45%的影響。

大中華區銷售額增8%

事實上，中國市場對Nike營收的貢獻不僅體現在單一財季。2019/2020財年該公司在大中華區的銷售額上漲8%，連續第六年實現增長。

當地時間2021年3月10日，Adidas公佈集團2020財年第四季度及全年業績表現。第四季度銷售額恢復增長，按年上升1%至55.5億歐元，略好於分析師預期。

分區域來看，Adidas北美地區全年銷售額下滑9%，歐洲地區下滑12%，亞太地區下降了17%。大中華地區雖開局不利，但在第四季度取得7%的增長，全年銷售額按年下降15%。

Adidas宣佈，由於大中華地區與亞太其他地區間的差異，將從2021年開始分別報告財務數據。

上一個五年，Adidas在北美和大中華區的銷售額均實現翻倍。

Adidas還將大中華區列為三大戰略重點市場之一，並預計，未來幾年內，大中華區市場將成為全球範圍內增速最快的運動品市場。

京滬為Adidas重點城市

作為該公司2020-2025年新戰略的一部分，Adidas還將大中華區列為三大戰略重點市場之一。其中，北京和上海是Adidas在大中華區的兩大全球重點城市。

Adidas於周四在德國法蘭克福交易所跌逾6.49%，報261.55歐元，單日流通市值蒸發約35億歐元，約合270億人民幣。美股Nike公司收盤跌3.39%，報128.64美元，單日流通市值蒸發約71億美元，約合463億元人民幣。H&M在斯德哥爾摩證券交易所的股價下跌了1.84%，單日流通市值蒸發約63億元瑞典克朗，約合48億元人民幣。

中國是H&M的第四大市場，截至2020年11月的財政年度中，H&M在中國的銷售額達97億瑞典克朗（約74億元人民幣），佔2020年H&M年收入的5%。H&M在中國有505個門店。