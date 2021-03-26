藍籌新貴｜龍湖核心盈利增兩成　派末期息1.03元人民幣

撰文：劉紹蘭
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龍湖集團（0960）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為200億元（人民幣‧下同），按年升9.08%；核心溢利為186.9億元，按年增加20.2%。每股基本盈利3.408元；核 心基本盈利增長19.9%至3.184元。派末期息1.03元，連同中期息全年派息1.43元，按年增加19.2%。
集團指出，去年全年合同銷售額為2706.1億元，按年增加11.6%。去年營業額為1845.5億元，其中物業投資業務租金收入為75.8億元，按年增加30.9%。
集團又指，淨負債率為46.5%，在手現金為778.3億元。
對於2021年，集團堅定佈局一、二線高能級城市，並適度下沉環都市圈衛星城，全年新獲 取121幅地塊總建面積2,567萬方，新拓8城。至此，龍湖已在最具經濟活力與人群吸附效應的63城聚焦與深耕，遵循投資底線與回報刻度，為盈利的持續增長奠定基礎。
保利置業少賺逾50% 末期息派0.128元
保利置業集團（0119）公司截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利18.8億元，按年下降50.95%。每股基本盈利51.35仙，末期息派0.128元。
期內，收入312.81億元，按年減少21.69%。