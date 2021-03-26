工行（1398）去年多賺1.2%　派息26.6分人民幣

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-26 18:34

工商銀行（1398）公布截至去年底止全年業績，歸屬母公司股東淨利潤為3,159.06億元（人民幣．下同），按年增加1.18%，派息為每10股派2.66元，按年多1.22%。

該行指出，去年利息淨收入為6,467.65億元，按年增2.3%。淨利息差和淨利息收益率分別為1.97%和2.15%，均比上年下降15個基點，主要是該行推進LPR貸款定價基準轉換，同時持續讓利實體經濟，進一步降低企業融資成本。

不良貸款率1.58%，按年增0.15個百分點，撥備覆蓋率按年跌18.64個百分點至180.68%。

該行又指出，去年非利息收入1,533.1億元，增長6.6%。截至去年底資本充足率為16.88%，按年提高0.11個百分點。

資產減值按年增逾一成

業績公告亦提到，去年在疫情衝擊背景下，該行堅持經營轉型和落實減費讓利政策，銀行卡、投資銀行和擔保及承諾等業務收入減少。租賃和商務服務業、批發和零售業等行業部分客戶貸款，受疫情衝擊影響而出現劣變，不良貸款餘額上升。2020年計提各類資產減值損失2,026.68億元，按年增加237.11億元，增長13.2%，其中計提貸款減值損失1,718.30億元，增加97.22億元，增長6%。

管理層在傳媒電話會議中表示，去年該行全面落實宏觀政策要求，境內人民幣貸款新增1.88萬億元，貸款增量保持首位，向疫情防控等產業發放優惠利率貸款。該行去年在支持普惠金融高質量發展方面加強供給，提升服務小微金融質效，截至去年末，該行普惠貸款餘額7,452億元，較年初增加2,737億元。