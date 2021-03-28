中概股股價暴跌　傳與韓國基金遭斬倉逾百億美元有關

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-28 20:14

上周五晚美國多隻股份急瀉，包括中概股愛奇藝、騰訊音樂、跟誰學等。愛奇藝（美：IQ）從周二（23日）高位28.97美元，一度挫至周五（26日）收盤至17.43美元，瀉近40%；騰訊音樂（美：TME）亦從高位32.24美元跌至周五收盤20.1元，累跌達到37.7%；跟誰學（美：GSX）周五當日收盤亦急挫41.6%。

高盛出售合共105億美元股份

《彭博》引述知情人士表示，股價大瀉與一家韓國基金Archegos Capital因遭斬倉有關。報道指，上周五高盛在美股交易時段，出售合共105億美元股份，拖累多隻中國科技股及美國媒體股暴跌；據一封給客戶的電郵顯示，上周五美股開盤前，高盛出售價值66億美元的百度（美：BIDU）、騰訊音樂和唯品會（美：VIPS）股份，此外，信件亦提到，高盛又拋售了39億美元的ViacomCBS、Discovery、Farfetch Ltd的股份。

據知情人士透露，更多未登記的供股則由摩根士丹利代表一個或多個未披露股東進行。彭博數據計算發現，某些單個公司的交易額超過10億美元。高盛及摩根士丹利的發言人也拒絕置評。

中概股大跌 誰是幕後推手？

據知情人士稱，韓國對沖基金經理Bill Hwang旗下Archegos Capital Management收到其中一間投資銀行的追加保證金通知，因無法兌現，結果幾家銀行開始清算Bill Hwang擁有的股票，強制出售與高槓桿股票。

有內地傳媒稱，Bill Hwang是老虎基金創辦人Julian Robertson的愛將，曾負責老虎亞洲基金分部，成立於2001年，專門管理基金在中國、日本及韓國的股票投資，其雇員均在紐約，在中國香港並無實質業務運作。