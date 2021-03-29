女股神Cathie Wood長期仍看好科技股　科技股將吸引年輕投資者

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-29 08:40

最近，由於投資者轉向銀行、大型石油和其他價值型股票，科技股受到衝擊，但一些科技股的粉絲還沒有放棄它們。

據《新浪科技》報道，Cathie Wood在網絡直播中表示，「今年（2021年），我們看到估值較高的股票遭受了沉重打擊。但隨着時間的推移，這些創新公司的增長仍將保持良好的趨勢。」

Wood和O'Leary以及Jan van Eck進行了一場網絡聊天直播。O'Leary來自著名的「鯊魚坦克」（Shark Tank）公司，而Jan van Eck的公司最近推出了跟蹤社交媒體上流行股票的BUZZ ETF。

Cathie Wood指出，投資者正在把他們的資金轉移到所謂的周期性領域，即依賴於經濟成功的領域，如零售商和航空公司。她説，這是一件好事，她很高興看到大盤反彈的幅度進一步擴大。

隨着經濟的復甦，對債券收益率和通貨膨脹的擔憂一直居高不下。但這三位基金經理表示，他們不太擔心這些趨勢會損害成長型股票。

由於零佣金經紀公司的崛起，年輕的個人投資者將繼續在市場上扮演重要角色。Jan van Eck表示，「由於羅賓漢和Coinbase，市場上出現了很多散户投資者。」

他説，投資者應該更多地湧向那些擁有巨大競爭優勢的公司，比如他所在公司的Wide Moat ETF（護城河ETF），該基金投資於在各自領域佔據主導地位的股票，比如其主要控股公司嘉信理財（Charles Schwab）、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）。

O'Leary也相信股市的繁榮會持續下去，他説1.9萬億美元的新刺激計劃對許多投資者來説是「免費資金」。他不認為周期性股票能夠在更長的時間內繼續跑贏科技股。

他表示，「由於技術發展的原因，一些行業受到了永久性的損害，航空公司就是其中之一。當我每周都打Zoom電話的時候，我不需要再乘飛機飛到迪拜開會了。」

O'Leary説，他還願意對不太受關注的新興行業進行一些投機性押注。例如，O'Leary的公司持有MindMed （MMEDF）的股份，該公司正致力於開發合法的迷幻藥，可用於治療抑鬱症、焦慮症和其他精神健康疾病。

此外，Cathie Wood還在投資創新型醫療保健公司，其中一隻Ark ETF專門投資於基因組公司（ARKG）。她認為，年輕的投資者（其中許多人繼承了嬰兒潮一代的遺產）將繼續被吸引到機器人和替代能源等更具活力的領域。因此，她並不認同近期價值型股票的反彈意味着科技股復興的終結的觀點。

Cathie Wood稱，「許多迎合短線投資者要求獲利的公司，現在更多地投資於股票回購和股息，而非創新。這讓他們處於危險之中。」