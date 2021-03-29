誰來為蘇彝士運河「塞船」埋單？　是台企還是日企賠？

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-29 10:05

台灣長榮海運承租的超大型貨輪「長賜」號在埃及蘇彝士運河擱淺第五天，救援工作取得進展。

《環球時報》3月29日報道，在現場10多艘拖船的努力下，當地時間27日，「長賜」號移動17米，多艘拖船都鳴笛慶祝。但運河何時暢通仍未可知。如今，從救援費用到貨物的延誤成本，蘇彝士運河「塞船」導致的巨大損失由誰來埋單，成為全球關注的焦點之一。

蘇伊士運河當局：暫不索賠

《路透》周日（28日）最新消息，埃及蘇彝士運河管理局主席烏薩馬·拉比耶周六（27日）舉行新聞發佈會説，共有321艘船隻正在等待通過運河。埃及方面已經制定多套救援預案，目前有14艘拖船正在擱淺貨輪的多個方向實施救援，但現在仍無法判斷救援何時結束。此外，埃及總統塞西已下令準備減輕擱淺貨輪的負荷。

關於索賠，拉比耶稱，在事故調查結果出爐之前，蘇彝士運河當局暫不會提出相關索賠事宜，但會保留索賠權對責任方追究賠款。拉比耶強調説，蘇彝士運河每天的經濟損失達1,200萬美元至1,400萬美元，「毫無疑問這是我們的巨大損失，我也不需要隱瞞什麼。」不過，拉比耶強調，惡劣天氣可能不是造成事故的主要原因，可能是技術或人為失誤造成，這等於話中有話，為日後的索賠做鋪墊。「中東經濟網」稱，如果確認是肇事船隻的責任，則相關費用可能會包含在賠償金的範圍內。如果確是惡劣天氣所致，救援費等則由蘇彝士運河管理部門負擔。

《路透》稱，27日當天，美國海軍宣佈已派出評估小組前往現場，協助全球最繁忙的水道早日恢復正常。正在參與救援的荷蘭皇家波斯卡里斯公司負責人柏道斯基表示，周末引進陸地吊車，這輛吊車能卸下貨櫃，進而減輕「長賜」輪負擔。

「這是一種世界末日式的情景。」倫敦威寶航運律師事務所合夥人格里韋森27日稱，一旦該船被成功施救，打撈公司將提出進一步的索賠要求。參與打撈的上述荷蘭公司將根據船隻和貨物的價值收取打撈費，費用將以千萬美元計。

台企賠還是日企賠？

擱淺事件發生後不久，承租「長賜」號的台灣長榮很快回應稱，「長賜」號所有者日本船東正榮汽船株式會社應對所有損失負責。蘇彝士運河自身的政策也表明，船隻承運方不該受到指責，即使貨輪駕駛員擱淺了船隻。長榮可能只需要付出額外的時間，因為這艘船本身的保險金額可能高達2億美元。「達信」保險經紀和風險顧問公司表示，這類保險通常覆蓋數額在1億至2億美元之間，但賠償數額將取決於事故的嚴重程度。

運河堵塞造成的損失難以估計，但直接造成的成本上漲已顯現出來。新加坡《聯合早報》28日稱，現在，一艘停在蘇彝士運河入口處等待通關的巨型油輪每天需付3萬至8萬美元停泊費。航運公司有兩個選擇，一是等待擱淺的「長賜」號脱淺，二是改而取道非洲好望角。後者運費增加30萬美元。更糟的是，多達九成貨運所購買的保險並不包括延誤，所以貨運延誤造成的損失該由誰承擔恐怕將引起相關各方的爭議。

格里韋森表示，現在繞行好望角的船隻將無法就所涉及的額外費用和時間提出索賠，因為這被認為是一種「經濟損失」，通常無法獲得賠償，船東也通常不為其投保。

全球貿易損失誰管？

埃及《每日星報》28日稱，運河中斷使全球貿易每小時損失約4億美元，相當於每分鐘約0.67億美元。隨着蘇彝士航運中斷，從中國到歐洲的一個集裝箱價格上漲到8,000美元，比一年前高出近3倍。印度livemint網站27日稱，目前等待通過運河的300多艘船中，大多數可能沒有易腐貨物或延期承保。這意味着船隻仍在租用中，而租船人可能要支付費用。

德國保險巨頭安聯集團27日公佈的報告稱，蘇彝士運河大塞船是壓垮全球貿易的最後一根稻草。從今年初開始，供貨商交貨時間就已拉長，現在歐洲交貨時間比新冠疫情高峯期間更長了。根據報告，美國交貨時間更拉長為兩倍，而在外界預期美國政府大規模振興方案刺激需求下，庫存已經減少。