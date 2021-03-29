開市焦點│嗶哩嗶哩正式登陸香港　關注美團績後表現

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-29 09:30

1. 嗶哩嗶哩（9626）正式登陸香港，惟今日低開機會大

繼百度（9888）後，內地視頻網站嗶哩嗶哩（又稱B站）今亦首掛上市，上市價為808元。上周五美股收報97.08美元，換算後約為753.884港元，相對港股低6.7%，同時據輝立交易場顯示，上周五暗盤收報755元，較招股價跌6.6%，相信今日低開機會較大。

2. 關注美團（3690）績後表現

美團上周五收市後公布2020年第四季業績，經調整虧損14.4億元人民幣，去年同期賺22.7億元人民幣。美團指，社區電商「美團優選」是其中一項巨大的機會，此業務擴張可能令未來幾季繼續錄得經營虧損。美團股價自高位回調已近4成，投資者可關注美團績後表現，觀察市場是否收貨。

3. 小米（1810）春季新品發布會

小米將於今天晚上7時半舉行小米春季新品發布會，其中最矚目的包括旗艦機款小米11 Pro與小米11 Ultra，同時預計新一代使用液態鏡頭的「小米MIX」也會登場，以及發布自2014年起研發的自研芯片「澎湃芯片」。

4.微醫有傳最快今周遞交招股申請書

內媒指，微醫最快本周遞交招股申請書。外媒報道早前亦表示，微醫計劃集資額為20億至30億美元（約155億至233億元），其估值接近70億美元（約544億元）。