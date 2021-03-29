華懋與科技園成立加速器計劃　助本港初創企業進入大眾市場

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-29 17:30

華懋集團與香港科技園公司宣佈共同成立加速器計劃培育有潛力的本地初創企業，助初創企業將產品打入大眾市場。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，以成為房地產科技先行者為目標，積極推動本地以至大灣區創科發展，又指出是次與科學園合作的初創計劃包括CCG Accel及Inno Place。當中CCG Accel分為3期，每期為10間本地初創進行企業培訓；而Inno Place則是開放集團旗下的所有物業，包括酒店、零售、寫字樓等，再邀請初創企業進行產品的先導測試。

香港科技園公司行政總裁黃克強稱，自2002年期，科技園已培育1,000多間科創企業，是次合作是為幫助本地科技初創把科研成果推出市場，開拓業務。

至於入選的初創企業，科技園策略夥伴總監莫偉軒指出，要視乎企業的科技含量，其次是產品的商業化程度。

華懋集團早前亦與兩間本地初創合作，包括倍靈科技及物流平台Zeek。（黃文琪攝。）

此外，華懋集團、科技園早前亦與兩間本地初創企業合作，包括倍靈科技及物流平台Zeek。倍靈科技行政總裁梁立慧表示，華懋集團旗下酒店的入住客戶佩戴「倍靈指環」檢測到異常時，智能實時監測系統會在監測終端發出警報，提示酒店人員跟進，有助監測新型冠狀病毒患者，提高防疫效率。

她又指，「倍靈指環」與市面上的普通監測手環不同之處，是能夠監測血含氧量，而血含氧量是判斷新型冠狀病毒的重要指標之一，在無氧氣設備輔助下，青少年或成人及兒童的血含氧量若分別低於93%及90%，建議立即就醫治療。倍靈科技研發的智能實時監測系統則能夠準確量度佩戴者的實時血含氧量，可以協助找出無症狀感染患者。

而Zeek行政總裁趙家祺表示，Zeek的智能配送平台由成熟的API技術對接及配送系統搭建，結合路由計算、大數據及雲端計算等技術，既專業又穩定。為華懋集團旗下酒店、會議中心等提供眾包運力、一站式軟件即服務（SaaS）解決方案及最後一公里智能物流。