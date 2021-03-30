港股全日揚239點　地產股普升跑出　申洲國際績後升近一成

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-30 16:21

美元指數迫近93水平，高見92.964，創4個月新高。美國總統拜登周三料宣佈3萬億基建計劃。另外，美聯儲理事表示聯儲不會運用貨幣政策來幫助政府債務融資。隔日，道指上漲約100點，再創盤中與收盤歷史新高。

【16:10】小米股價尾段微抽升

美國10年期國債孳息曾見1.763厘，逾14個月高。

港股上下反覆，恒生指數全日升239點或0.84%，收報28577點；國企指數升77點或0.71%，收報11020點；恒生科指升199點或2.5%，收報8180點，成交額1,692.76億元。

市場消息指小米（1810）計劃投資150億美元進軍電動車市場，股價尾段曾抽升見25.65元，收市報25.6元，仍升2.2%；成交額40.92億元

騰訊（0700）先升後跌，收市報609.5元，微跌0.4%；阿里巴巴（9988）升2.5%，收報221.6元；美團（3690）升4.9%，收報294元；京東（9618）升1.8%，收報319元。

地產股普升，恒地 （0012）升逾1年高位見36元，收市報35.95元， 全日升5.9%；新地 （0016） 收升5%，報122元；新世界 （0017） 升5.2%，收報40.65元；信置 （0083） 升1.5%，收報11.1元。

申洲國際（2313）績後全日升9.5%，收市報158.8元。

中國海外發展（0668）全日挫4.6%，收市報0.248元，為表現最差藍籌股。

【15:30】騰訊轉跌 美團升逾4%

恒生指數反覆上落，最新報28594點，升256點或0.91%；恒生科指升193點或2.42%，報8174點，成交額1,423.58億元。

騰訊 （0700） 轉跌0.3%，現報610元；美團（3690）仍升4.4%，收報292.8元；阿里巴巴（9988）升2.6%，報221.8元；百度（9888）微升0.3%，報204元。

比亞廸（1211）跌幅收窄，現跌1.4%，收報168.7元；吉利（0175）微升0.5%，報20元。

舜宇光學（2382）升3.4%，報178.3元。

【15:06】內地股市高收

內地股市高收。上證指數收報3456點，升21點或0.62%，成交額3,316億元人民幣。深證成指收報13888點，升117點或0.85%，成交額4,177億元人民幣，兩市合共成交額7,493億元人民幣。

滬深300指數收報5094點，升47點或0.95%；創板指數穩守2700點，半日收報2771，升37點或1.36%。

【14:34】港視放榜前升逾3%

香港電視（1137）今收市後公布業績，股價高見13.32元，升4.4%，最新造價13.18元，仍升3.3%，成交金額3,971萬元。

其他網上平台股亦造好，阿里巴巴（9988）升2.8%；京東（9618）揚2.5%。

【14:25】恒地、新地升半成

地產股普升，恒地 （0012） 升5%，破頂高見35.7元；新地 （0016） 亦升5.1%；新世界 （0017） 升5.2%；信置 （0083） 升2%。

恒生指數回升315點或1.11%，報28654點；恒生科指升230點或2.9%，報8211點，成交額1,239億元。

【13:28】恒指午後升幅收窄

港股午後升幅收窄，恒指升279點，報28617點，國指最新報11035點，升92點，恒生科指升225點，報8206點。

【12:10】美團半日反彈半成

港股表現反覆向上，恒生指數中午收報28672點，半日升334點或1.18%；國企指數升120點或1.1%，收報11063點；恒生科指升252點或3.16%，收報8233點；大市成交額922.93億元。

聯想 （0992）領升恒生科指成分股，半日升13.1%，中午收報11.36元。

AMTXJ股齊反彈，騰訊（0700）中午收報618.5元，半日升1.1%；美團（3690）升5%，收報294.4元；阿里巴巴（9988）升3.5%，收報223.8元；京東（9618）升3.6%，收報324.8元；小米（1810）升2%，收報25.55元。

京東健康 （6618） 績後半日揚8.3%，中午收報115.5元；阿里健康（0241）收報22.45元，升4.4%；海吉亞醫療（6078）績後飆逾一成，中午收報53.1元，揚10.6%。

比亞廸（1211）去年業績遜預期，股價一度挫逾7%，其後跌幅收窄，半日跌3.6%，中午收報164.9元；東風（0489）跌4.7%，收報6.95元；吉利（0175）跌0.5%，收報19.8元。

中海外 （0688）績後插水，中午收報20.8元，半日跌4.6%，成為暫表現最差的藍籌股。華潤置地（1109）亦挫3.7%，收報39.3元。

【11:50】創板指數穩守2700點

內地股市低開高收。上證指數以近半日高位收市，最高見3457點，收報3455點，升20點或0.59%，成交額2,055億元人民幣。深證成指反覆向上，高位見13928點，收報13915點，升143點或1.04%，成交額2,676億元人民幣，兩市合共成交額4,731億元人民幣。

創板指數穩守2700點，半日收報2771，升37點或1.36%。

【11:48】美團（3690）彈升近半成，最新報294.2元。

【11:45】恒生指數升逾300點

恒生指數最新升320點或1.13%，報28658點；恒生科指升3.1%，報8226點；成交額883.08億元。

地產股個別走勢，中海外 （0688） 績後最新跌近5%，報20.85元；潤地 （01109） 績後跌3.6%，報39.35元。恒大 （3333） 靠穩，升0.13%，報15.36元；碧桂園 （02007） 升1%，報9.96元；雅居樂 （3383）一度揚2.2%，見12.94元，創新高，現升0.5%，報12.72元。

【10:56】內銀股普跌

內銀股普跌，建行（0939）績後先升後跌，現挫1.2%，報6.6元；工行（1398）跌0.72%，報5.55元；郵儲行（1658）跌1%，報5.88元；交通銀行（3328）跌0.61%，報4.89元，曾一度升至30天高位見4.94元。

滙豐（0005）先跌後升，現微升0.11%，報45.15元；東亞（0023）升1.2%，報16.64元。

恒生指數最新210點，報28549點；科技指數升201點，報8182點。

【10:20】美團彈逾3%

京東（9618）最新升2.4%，報321元；美團（3690）彈3.6%，報290.6元。有「女股神」之稱Cathie Wood旗下的方舟基金公司將在周二（30日）推出其新基金ARKX，其中京東、美團意外入選。

其他科技股，騰訊（0700）微升0.2%，報613元；阿里巴巴（9988）升3.4%，報223.6元；百度（9888）揚3%，報209.4元。

【10:12】恒生指數現報28454點，升116點或0.41%。

【10:05】藍月亮績後插逾6%

藍月亮（6993）績後一度插逾6%，低見11.78元，最新報12.02元，仍跌4.6%。昨晚公布去年收入微跌0.8%。朝雲集團（6601）亦瀉6.2%，報8.08元。

【09:55】敘福樓績後升兩成

恒生指數現報28387點，升49點或0.17%。科技指數升99點或1.24%，報8080點。嗶哩嗶哩 （9626） 上市翌日，股價曾彈升至803.5，升0.2%，創上市後新高，惟仍低於招股價808元。

比亞迪 （1211） 績後曾低見158元，挫逾7%，最新報161元，瀉近6%；比亞迪料首季最多賺3億元。

敘福樓 （1978）績後升兩成，破頂高見0.93元，最新報0.88元，仍升17.3%。集團公布成功扭虧轉賺1.4億元並派末期息每股13.16仙。

【09:20】恒生指數高開214點

恒生指數高開214點，開報28552點。國指升97點，報11040點。阿里巴巴（9988）高開近4%，報224.4元。騰訊（0700）升0.3%，報613.5元。美團（3690）續挫0.9%，報278元。

申洲國際（2313）績後高開6.8%，報154.9元。

藥明生物（2269）及藥明康德（2359）升逾1%。友邦（1299）升逾1%。港交所（0388）升0.5%，報469.2元。