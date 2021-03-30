中信股份去年多賺5%至566億元　派末期息0.388元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-30 12:57

中信股份（0267）公布去年業績，歸屬股東淨利潤按年增長5%至566億元；每股基本盈利為1.95元，派末期息0.388元，全年共派0.488元，較2019年多派5%。

總收入為5,529.49億元，按年下跌2.39%，淨利息收入上升1.1%，至1,720.18億元，銷售收入下降5.9%，至3,238.08億元，其他收入則上升10%至179.45億元。截至去年年底，現金及備用信貸總額約為506.8億元。

現金及備用信貸總額逾500億元

中信指，國內疫情得以緩解後，公司旗下業務全面復工復產，下半年淨利潤同比增長45%。金融板塊仍是公司利潤的主要來源，實現淨利潤435億元，按年增長1.6%，體現了落實金融服務實體經濟、夯實資產質量的成果。實業板塊全年淨利潤同比增長15%，主要由於旗下業務搶抓政策機遇，快速實現復工復產，並靈活調整市場策略。

該公司又指，先進材料板塊盈利達101億元，按年增長28%，整體資源能源相關的業務受惠於大宗商品價格走強，以及中信泰富特鋼的逆勢增長。中信澳礦去年盈利錄得34億元，中信金屬盈利大幅上升80%；中信泰富特鋼及時調整經營策略，銷量繼續增長，拉動全年盈利增長12%。

新上任董事長朱鶴新表示，2021年是「十四五」的開局之年，將穩步實施新發展戰略，確保「十四五」開好局起好步。公司將積極培育新興產業，有序推進瘦身健體，降本增效，加強風險抵禦能力，為業務發展提質增效。同時，將持續通過數字化應用創新，為「五大板塊」和「五大平台」充分賦能，進一步完善科技資源配置、外部合作、科技人才培養等，提升科技創新能力。