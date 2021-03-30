物美超市和麥德龍中國擬打包赴港上市

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-30 21:25

據《澎湃新聞》周二（30日）報道，在2019年10月物美以19億歐元（折合港幣約173億元）收購麥德龍中國後，物美計劃將物美超市、麥德龍中國打包上市的消息就不斷傳出。

物美科技向香港聯交所正式遞交上市申請。招股書內容顯示，物美科技本次上市範圍，包括物美超市業務、去年收購的麥德龍中德合資公司股權。物美創始人張文中將出任上市公司董事長。

招股書顯示，物美超市與麥德龍中國強強結合，使其具有同時覆蓋大眾消費者與中高端消費者的獨特優勢，成為中國領先的既有B2B亦有B2C業務完整數字化供應鏈的生鮮快消行業領導者。

目前，招股書尚未披露具體募集資金和公開發行股份數量，以及募資用途。但參考其披露的業務模式來看，物美科技下一步將大力發展數字化基礎設施和供應鏈，建設以生鮮為核心搭建數字化供應鏈，聚焦到家和企業用户。

張文中在招股書信函中表示，物美集團的「數字化」是其二次創業，零售企業的未來在於數字化基礎上的規模化經營。沃爾瑪的年銷售額超過5,500億美元，而中國最大的實體零售企業年銷售僅為1,000億元人民幣。物美科技將運用管理層多年累積的經驗、數字化的視角和開放且極具延展性的供應鏈，打造中國的流通產業航母。

兩品牌在內地擁約560間門店

從規模上來看，截至2020年12月31日，中國市場有462家物美超市、97家麥德龍門店。

在數字化方面，截至2020年12月31日，物美擁有8090萬名APP用户，APP用户產生的零售額佔物美零售的70%以上。

財務數據顯示，物美科技2018年、2019年、2020年的營收分別為213.78億元人民幣、227.47億元人民幣、390.64億元人民幣；毛利分別為57.66億元人民幣、64.22億元人民幣、88.58億元人民幣，利潤分別為2.26億元人民幣、3.94億元人民幣、7.26億元人民幣。非常明顯，在收購了麥德龍中國後，物美的營收和利潤規模有了大幅提升。

物美科技稱，其2020年度的收入按年增加71.7%，主要由於其在2020年麥德龍中國併入財務，為其帶來收入144.81億元人民幣，佔該公司2020年總收入的37.1%，以及疫情致使到家業務銷售增長推動同店銷售增長等。

招股書顯示，麥德龍中國的財務數據於2020年4月併入物美科技，目前物美和麥德龍中國在公司總營收的佔比基本為六四開。2020年，物美超市的營收為245.83億元人民幣，麥德龍中國的營收為144.81億元人民幣。但在營收、淨利雙增長的同時，也需要注意其毛利和銷售成本的增加。

物業旗下物美商業曾在港上市

數據顯示，物美科技的毛利率由2019年的28.2%減少至2020年的22.7%。2020年的銷售成本也是較2019年接近翻倍，達302.06億元人民幣。隨着規模的增加，物美集團的存貨周期不斷變長。截至2020年12月31日，其存貨總量約為40.97億元人民幣，約佔其總資產的9.7%。2018年、2019年、2020年，其存貨周轉日數分別為36.3天、44.7天與45.5天。

股權方面，張文中為物美集團的實際控制人，合計持股比例為74.53%。其中，通過物美香港持股58.39%，通過Digit Lab持股10.81%，Foremost Way持股0.33%，通過Primal Unity持股5.0%。在2020年胡潤百富榜中，張文中以125億元人民幣的財富值列榜單第451位，若物美科技上市成功，張文中的身價有望再一步提高。

事實上，物美在多年前就已有在香港上市經驗。2003年，物美子公司北京物美商業集團股份有限公司（1025）曾在香港創業板掛牌上市，成為首家在港上市的大陸民營零售企業，業績也發展迅速。

但2006年，創始人張文中因涉嫌詐騙、單位行賄、挪用公款被河北省衡水市人民檢察院刑事拘留，並在2008年在河北省衡水市中級人民法院一審判刑18年。2009年在其本人提出無罪上訴後，由河北省高級人民法院改判12年刑期。經過兩次減刑後，張文中於2013年刑滿釋放。

2015年，物美用近31億元人民幣完成物美商業的要約收購，並於2016年將其私有化退市。