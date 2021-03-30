中行去年賺近1929億元人民幣　按年增2.9%　淨利息收入按年增6.6%

撰文：張偉倫
最後更新日期：
中國銀行（3988）公布截至去年12月底止全年業績，股東應享稅後利潤為1,928.7億元（人民幣‧下同），按年增2.92%，派股息每10股1.97元。
年內淨利息收入為4,159.2億元，按年增加6.63%。淨息差為1.85厘，按年收窄4個基點。
非利息收入為1,517.29億元，按年減少82.31億元，下降跌5.15%，其中手續費及佣金收支淨額為755.2億元，按年增加2.32%；其他非利息收入為762.07億元，按年跌11.54%。
中行指出去年資產減值損失為1,190.16億元，按年增加16.51%。該行又指出，年內貸款減值損失1,036.3億元，按年增加48.59億元，信貸成本為0.76%，按年跌0.04個百分點。
資產質素方面，中行指出截至去年底不良貸款為2,072.73億元，按年增加290.38億元，不良貸款率為1.46%，按年上升0.09個百分點。貸款減值準備餘額為3,686.19億元，按年增加426.96億元，不良貸款撥備覆蓋率為177.84%，按年下跌5.02個百分點。
資本水平方面，截至去年底該行核心一級資本充足率為11.28%，一級資本充足率為13.19%，資本充足率為16.22%。