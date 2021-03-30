本港去年3季「永久離港」提取MPF金額達17億　按季勁升72%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-30 19:44

積金局今日（30日）公布《強制性公積金計劃統計摘要》最新數據顯示，去年第三季（7月至9月）以「永久離開香港」申請提早提取強積金共8,100宗，按季大增35%；涉及金額達到17.04億元，按季勁升72.1%，按年增加18.8%。

數據顯示，去年第三季，以永久離港為理由提取強積金的申索宗數為8,100宗，較第二季的6,000宗增加2,100宗，不過相比2019年第三季的8,300宗，以及第四季的8,400宗，相相對少200至300宗。

提取金額方面，2019年第三季及第四季則相對較少，分別為13.98億元及14.35億元，2020年第三季提取金額達17.04億元。

此外，值得一提的是，2020年的強積金供款保持平穩，其中自願性供款達141.4億元，是有記錄以來最高；而去年第四季可扣稅自願性供款錄得3.49億元，較上一季增加6,400萬元，全年則錄得19.53億元。

截至去年12月底，強積金總資產約11,400億元，以成員數目445.9萬計，每人平均擁有約25.5萬元的強積金資產。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報為4.8%，預設投資策略當中的核心累積基金及65歲後基金，2020年整體淨回報分別為12.3%及8.8%。