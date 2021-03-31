美元指數突破93　美債收益率漲瘋

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-31 08:47

美匯指數昨日（30日）一舉突破93，創2020年11月以來新高。同日10年期美國國債收益率也突破1.75%的關鍵心裏水平。在這一背景下，此前漲勢迅猛的人民幣持續回調，美元對人民幣逼近6.6。

《第一財經》今日（31日）報道，目前，各大國際機構的「弱美元共識」進一步瓦解。多位中資、外資行交易員在3月初時曾表示，近期中資企業購匯需求開始上升。

「近期市場對美元的看法已有分歧，『弱美元』的共識預期鬆動，有個別銀行轉為看漲美元，這與今年以來美債收益率反彈超80BP（基點）、美國經濟最近的高頻數據較為亮眼等有關。」恒生銀行（中國）副行長兼環球市場業務主管吳英敏此前表示。

也有銀行外匯交易員稱：「現在我們美元對人民幣的全年預測仍然在6.3左右，改也不是，不改也不是，只能再看看情況。每當一些有進口需求的大型企業（例如油企）進場購匯時，市場往往會被推動。」

2021年年初以來，美元跟隨利率持續上漲。美聯儲（Fed）繼續通過貨幣刺激政策向市場注入巨量資金、美國總統拜登1.9萬億美元的財政刺激計劃獲批、預估3萬億美元的基建支出正在談判中，以及4月可能推出新的疫情紓困救援計劃等，在這些因素的作用下，美元本來應該被打入深淵，而且美元指數在今年早些時候已完成頭肩形態，但事實上，美元指數反而漲至2020年11月以來的最高點。2月強勁的通脹數據支撐了美元上行，歐元的疲軟程度因歐洲疫情而加劇，這導致美元指數進一步攀升。

出現這種意外結果的原因還有兩方面——債券交易員繼續無視美聯儲的結論，即通脹預期是暫時、利率的上升不可持續。所以，債券交易員拋出債券並推高美債收益率。另外，美國經濟正在強勁復甦，債券收益率上漲連帶着美元隨之走高。

嘉盛分析員﹕美匯目標為94

美聯儲身負雙重任務，即控制通脹與最大化就業。聯儲局主席鮑威爾曾暗示並不擔心通脹，所以眼下的主要目標是最大化就業。本周五（4月2日），美國將發佈3月非農就業報告。隨着經濟活動繼續重啓，需要更多的人力填補空缺的就業崗位（特別是服務業）。所以，對這份就業報告市場的預期是激增65.5萬人，前值為新增37.9萬人。如果數據超預期，美元指數可能進一步攀升。

目前，各大機構預計，美債收益率和美元仍將同步攀升，年內10年期美債收益率將觸及2%，而美元指數目前可能上攻94，人民幣對美元走強的態勢可能暫歇。

嘉盛集團資深分析師Joe Perry表示，「美元指數在1月突破後，目標位很可能邁向94（目前在92附近）。但凡事不會直線前進，美元指數可能在震盪中攀升。」目前，此前觸及的6.4水平可能是美元對人民幣的近階段低點，儘管人民幣開始對美元走弱，但市場認為在一段時間的強勢升值後，人民幣的回調對整體經濟而言是健康的，未來雙向波動也將加劇。