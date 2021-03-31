貴州茅台2020年淨利467億　留存基酒或近1.6萬噸

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-31 09:24

貴州茅台（上海﹕600519）發佈2020年年度報告。報告期內，公司實現營業總收入979.93億元（人民幣‧下同），按年增長10.29%；實現歸母淨利潤466.97億元，按年增長13.33%。貴州茅台擬每10股派紅192.93元（含稅），將共計分配利潤超240億元。

茅台酒毛利93.99%

貴州茅台年報顯示，去年公司酒類收入948.22億元，按年增長11.1%；中國國內市場完成營收923.89億元，按年增長12.09%；國外市場營業收入為24.32億元，按年下降12.67%。

總體來看，貴州茅台毛利率保持增長，酒類銷售毛利率91.48%，按年增長0.11個百分點；產質量穩中有升，生產基酒7.52萬噸，按年增長0.15%。

具體到茅台酒來看，茅台酒銷售毛利率達到93.99%，按年增加0.21個百分點；生產茅台酒基酒5.02萬噸，按年增長0.63%，產品出廠合格率100%。但從茅台旗下其他系列酒來看，共計完成營業收入99.91億元，按年增長4.7%；營業成本為29.83億元，按年增長12.45%；毛利率達到70.14%，按年減少2.06%。

年報顯示，貴州茅台全年費用化研發投入為1.32億元，費用化研發支出包括列入生產成本的研發支出及科研人員工資等支出；去年，貴州茅台研發人員數量多達513人，人均研發費用25.65萬元。2020年期末，貴州茅台貨幣資金達到360.91億元，較上期期末增加172.35%；存貨價值則為288.69億元，按年增長14.18%。

留存基酒或近1.6萬噸

從產品來看，貴州茅台酒全年產量為50,235.17噸，按年增長0.63%；銷量則為34,312.53噸，按年減少0.72%；完成銷售收入848.31億元，按年增長11.91%。

從數據來看，除去銷量後，還剩餘近1.6萬噸貴州茅台酒。貴州茅台稱，上市公司每年需留存一定量的基酒，按茅台酒工藝，當年生產的茅台酒至少五年後才能銷售。實際上，茅台酒是由不同年份、不同輪次、不同濃度的基酒相互勾兑而成，因此某一年份的基酒可能在未來數年都會作為產品出現。

$貴州茅台酒股份有限公司(600519.SH)$