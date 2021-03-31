小米LOGO大師原研哉歷時3年完稿　外框方形變圓形　竟是加代碼？

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-31 14:10

在推出多款高端旗艦新品的同時，小米（1810）還正式發佈了全新的LOGO，小米創辦人雷軍宣佈，小米啟動新LOGO，外框由方形變圓形，由日本大師原研哉所設計，歷時3年完稿。

據悉，設計理念「Alive」回應小米的企業文化，將東方哲學的思考融入了品牌視覺當中，從更高的維度重新思考科技與人的關係，人是活的，科技也應該是活的。

雷軍指出，新產品將會換上新LOGO，小米科技園已經換上新LOGO。

市場消息指該LOGO設計費高達200萬元人民幣，更有網民發現小米官網換新LOGO的方式並不是更改圖片，而是在原有LOGO上加了一行代碼「border-radius: 19px;」，就是加了一個圓角矩形的樣式。

網民發現小米官網換新LOGO的方式在原有Logo上加了一行代碼「border-radius: 19px;」。（微博圖片）

翻查資料，原研哉是日本中生代國際級平面設計大師、日本設計中心的董事、武藏野美術大學基金會教授，無印良品（MUJI）藝術總監。設計領域泛于長野冬季奧運開、閉幕式節的節目紀念冊和2005年愛知縣萬國博覽會的文宣設計中，展現了深植日本文化的設計理念。