華晨中國延遲發去年全年業績

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-31 12:53

今早9時起停牌的華晨中國（1114）宣布延遲發表2020年度業績。公司指出由於需要額外時間落實去年年度業績，包括釐清有關涉及公司一間附屬公司若干未經授權擔保，及因而導致其涉及法律程序的資料，因此該年度業績公布將會延遲發表。

公司指出董事會知悉延遲發表有關2020年業績公布，將構成不符合上市規則第13.49（1）條，一直與核數師商討，董事會與公司管理層亦正盡力協助並配合核數師，以於切實可行情況下盡快備妥去年年度業績。

公司指出上市規則13.49（3）條規定，發行人如未能按上市規則第13.49（1）條及13.49（2）條公布其初步業績，必須根據尚未與核數師協定同意的財務業績而提供其業績。董事會經過考慮認為現階段不適宜就去年年度業績，發表未經審核管理賬目，原因在於未必能夠準確反映公司財務表現及狀況。

公司指出會在適當時候另行發表公布，通知其股東2020年度業績之預期發表日期。

公司又指出，由於需要額外時間落實去年年度業績，因此原訂舉行的董事會會議，將押後至將由董事會釐定之另一日舉行。公司將繼續與核數師合作，切實可行情況下盡快完成審核工作，並將於適當時候另行發表公布，通知公司股東董事會會議日期。